Flexible haute pression contact alimentaire, 10 m, DN 8, 250 bar, 2 x M22 x 1,5
Avec raccord fileté aux deux extrémités, M 22 × 1,5 avec protection contre le pliage. Avec revêtement extérieur gris, non marquant.
Flexible haute pression 10 m (DN 8) avec raccord AVS breveté sur le pistolet (palier rotatif). Revêtement extérieur non marquant permettant une utilisation dans le secteur alimentaire. Avec raccord fileté aux deux extrémités, M 22 x 1,5 avec protection contre le pliage. Autres données de référence : DN 8/155 °C/250 bar.
Spécifications
Données techniques
|Diamètre nominal ( )
|DN 8
|Température (°C)
|max. 155
|Pression max. (bar)
|250
|Longueur (m)
|10
|Filetage des raccords
|2 x M22 x 1,5
|Poids emballage inclus (kg)
|2,3