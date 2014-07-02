Flexible haute pression contact alimentaire, 10 m, DN 8, 250 bar, 2 x M22 x 1,5

Avec raccord fileté aux deux extrémités, M 22 × 1,5 avec protection contre le pliage. Avec revêtement extérieur gris, non marquant.

Flexible haute pression 10 m (DN 8) avec raccord AVS breveté sur le pistolet (palier rotatif). Revêtement extérieur non marquant permettant une utilisation dans le secteur alimentaire. Avec raccord fileté aux deux extrémités, M 22 x 1,5 avec protection contre le pliage. Autres données de référence : DN 8/155 °C/250 bar.

Spécifications

Données techniques

Diamètre nominal ( ) DN 8
Température (°C) max. 155
Pression max. (bar) 250
Longueur (m) 10
Filetage des raccords 2 x M22 x 1,5
Poids emballage inclus (kg) 2,3