Flexible haute pression Longlife, 10 m, DN 8, 400 bar, 1 x M22 x 1,5 / 1 x raccord AVS pour tambour enrouleur
Avec raccord AVS breveté sur le pistolet (articulation rotative) et raccord fileté manuel. M 22 x 1,5 avec protection contre le pliage. Avec double blindage acier.
Avec raccord AVS breveté sur le pistolet (articulation rotative) et raccord fileté manuel. M 22 x 1,5 avec protection contre le pliage. Avec double blindage acier.
Spécifications
Données techniques
|Diamètre nominal ( )
|DN 8
|Température (°C)
|max. 155
|Pression max. (bar)
|400
|Longueur (m)
|10
|Filetage des raccords
|1 x M22 x 1,5 / 1 x raccord AVS pour tambour enrouleur
|Poids emballage inclus (kg)
|3,3