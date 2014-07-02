Flexible haute pression Longlife, 10 m, DN 8, 400 bar, 2 x M22 x 1,5
Avec raccord fileté aux deux extrémités, M 22 × 1,5 avec protection contre le pliage. Avec double blindage acier.
Avec raccord fileté aux deux extrémités, M 22 x 1,5 avec protection contre le pliage. Avec double blindage acier.
Spécifications
Données techniques
|Diamètre nominal ( )
|DN 8
|Température (°C)
|max. 155
|Pression max. (bar)
|400
|Longueur (m)
|10
|Filetage des raccords
|2 x M22 x 1,5
|Poids emballage inclus (kg)
|3,7