Flexibles d'aspiration

Kärcher Raccord de flexible

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Kärcher Flexibles d'aspiration avec système d'attache 1.0 (compatible avec les aspirateurs fabriqués jusqu'en 2016)

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Kärcher Flexibles d'aspiration avec système d'attache 2.0 (compatible avec les aspirateurs fabriqués à partir de 2017)

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Kärcher Flexibles d'aspiration avec raccord conique

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Kärcher Flexibles d'aspiration zone 22

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