Kit de buses pour FR, 400 l/h - 450 l/h

Kit de buses spécifique à l'appareil composé de Powerbuses et de ﻿﻿raccords filetés. Pour des performances optimales des nettoyeurs de surfaces Kärcher (400-450 l/h).

Kit de buses spécifique à l'appareil composé de Powerbuses et de ﻿﻿raccords filetés. Pour des performances optimales des nettoyeurs de surfaces Kärcher (400 à 450 l/h).Compatible avec les modèles suivants : 2.640-679, 2.640-355 et 2.641-065.

Spécifications

Données techniques

Débit (l/h) 400 / 450
Filetage des raccords M22 x 1,5
Poids emballage inclus (kg) 0,1
Appareils compatibles
PRODUITS ACTUELS