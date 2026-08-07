SurfacePro Oberflächenreiniger CA 30 C eco!perform, 1l
Hochkonzentrierter, schnell und streifenfrei abtrocknender Oberflächenreiniger zur manuellen Unterhaltsreinigung. Mit EU Ecolabel-Zertifizierung.
Vielseitig anwendbar und hochkonzentriert: Der Oberflächenreiniger SurfacePro CA 30 C eco!perform bietet sowohl ein breites Wirkspektrum gegen vielfältige Verschmutzungen als auch unterschiedliche Einsatzmöglichkeiten. Bei der Unterhaltsreinigung von harten, flexiblen, wasser- und alkoholbeständigen Oberflächen eignet er sich einerseits zum Feuchtwischen nach der Sprüh-/Schaummethode, andererseits auch zum Nasswischen mit der Eimermethode. Dabei löst das Reinigungsmittel sicher und zuverlässig Essenreste, Fettverschmutzungen, Kaffeeflecken, Schuhcreme, Gehspuren oder auch Ablagerungen von Tabakrauch – zurück bleibt nur ein angenehmer Zitrusduft. Das kennzeichnungsfreie Hochkonzentrat ist zudem sehr sparsam dosierbar, trocknet schnell ab und hinterlässt selbst auf glänzenden Flächen keine Streifen. Dazu ist SurfacePro CA 30 C eco!perform gemäß dem EU Ecolabel zertifiziert sowie mit dem Umweltzeichen der Republik Österreich ausgezeichnet.
Spezifikationen
Technische Daten
|Gebindegröße (l)
|1
|Verpackungseinheit (Stück)
|12
|pH-Wert
|11
|Gewicht (kg)
|1
|Gewicht inkl. Verpackung (kg)
|1.1
|Abmessungen (L × B × H) (mm)
|366 x 232 x 298
Eigenschaften
- Universelles Oberflächen-Reinigungskonzentrat
- Entfernt effektiv Essenreste, Fettverschmutzungen, Nikotinablagerungen, Kaffeeflecken, Schuhcreme, Gehspuren usw.
- Sehr gute Reinigungswirkung auf allen wasser- und alkoholbeständigen harten und flexiblen Oberflächen
- Streifenfrei selbst auf hochglänzenden Flächen
- Auch zur Bodenreinigung geeignet
- Angenehmer, frischer Citrusduft
- Trägt das europäische Umweltzeichen (EU Ecolabel)
Warnhinweise
Warnhinweise und Sicherheitsratschläge nach EG Richtlinien
- EUH 210 Sicherheitsdatenblatt auf Anfrage erhältlich.
Anwendungsgebiete
- Boden-und Oberflächenreinigung