CarpetPro Reiniger iCapsol, Tabs RM 760, 200Tabs
Grundreiniger-Tabs in wasserlöslicher Folie. Mit smarter iCapsol-Technologie zur Sprühextraktion ganz ohne Ausspülen. Geeignet für alle Arten textiler Bodenbeläge (inkl. Wollfasern).
Der tablettenförmige CarpetPro Reiniger iCapsol, Tabs RM 760 sorgt dank innovativer iCapsol-Technologie für sehr gute Reinigungsergebnisse bei gleichzeitig besonders kurzen Trocknungszeiten. Die selbstauflösenden Tabs sind einzeln in wasserlöslicher, reinigungsunterstützender Folie verpackt, damit sehr einfach zu dosieren und sicher anzuwenden. Der kraftvolle Grundreiniger zur Sprühextraktion mit unseren Puzzi-Waschsaugern und Teppichreinigungsautomaten beseitigt selbst starke Öl-, Fett- und Mineralverschmutzungen zuverlässig. Ein Ausspülen ist nicht nötig, denn die innovative, zeit- und kostensparende iCapsol-Technologie kapselt bei der Reinigung von textilen Bodenbelägen den Schmutz förmlich ein, sodass dieser während der Trocknung kristallisiert und danach ohne einen weiteren Spülvorgang einfach mit einem Bürstsauger abgesaugt werden kann. Der phosphatfreie CarpetPro Reiniger iCapsol, Tabs RM 760 ist Woolsafe-zertifiziert und damit sowohl für Bodenbeläge aus synthetischen als auch aus natürlichen Fasern geeignet.
Spezifikationen
Technische Daten
|Gebindegröße (Tabs)
|200
|Verpackungseinheit (Stück)
|1
|pH-Wert
|8.9
|Gewicht inkl. Verpackung (kg)
|3.7
Eigenschaften
- Wirkungsvolles Grundreinigungsmittel für die Sprühextraktion textiler Beläge und Polster
- Löst starke Öl-, Fett- und Mineralverschmutzungen
- iCapsol Technologie: Kein Spülen notwendig, dadurch schnelle Wiederbegehbarkeit
- Verkürzte Trocknungszeit
- Hautschutz durch Einzelverpackung der Reinigungstabs
- Selbstauflösende Tabs in wasserlöslicher, reinigungsunterstützender Folie
- Materialschonend
- Reinigungsaktiv in allen Temperaturbereichen
- Frei von Bleichmitteln
- Verbessert die Bodenhygiene
- Angenehmer, frischer Duft
- Tabletten-förmig
Warnhinweise
Warnhinweise und Sicherheitsratschläge nach EG Richtlinien
- Signalwort Achtung
- H319 Verursacht schwere Augenreizung.
- H335 Kann die Atemwege reizen.
- P261 Einatmen von Staub / Rauch / Gas / Nebel / Dampf / Aerosol vermeiden.
- P280i Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P304 + P340 BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
- P305 + P351 + P338 BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
- P405 Unter Verschluss aufbewahren.
- P501a Entsorgung des Inhalts / des Behälters gemäß den örtlichen / regionalen / nationalen/ internationalen Vorschriften.
Kompatible Geräte
Anwendungsgebiete
- Autoaufbereitung
- Textile Oberflächen