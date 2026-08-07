WaterPro Spaltmittel, Pulver RM 846, 20kg
Das Reaktionsmittel für die Aufbereitung von mineralölbelastetem Waschwasser. Es bilden sich große und stabile Flocken, die leicht abgefiltert werden können.
Spezifikationen
Technische Daten
|Gebindegröße (kg)
|20
|Verpackungseinheit (Stück)
|1
|pH-Wert
|8.7
|Gewicht (kg)
|20
|Gewicht inkl. Verpackung (kg)
|20.5
|Abmessungen (L × B × H) (mm)
|750 x 450 x 120
Eigenschaften
- Hoch wirksames Reaktionstrennmittel für Emulsions-Spaltanlagen (ASA 600, HDR 777)
- Speziell geeignet zur Recycling- und Abwasserbehandlung von stark Mineralöl belastetem Wasser (Kohlenwassserstoff bis 100 mg/l)
- Erzielt ein klares und qualitativ hochwertiges Recyclingwasser
- Extrem schnelle Flockenbildung und leicht abfiltrierbar
- Die gesetzlichen Anforderungen an die Abwasserqualität werden erfüllt
- Ca. 50 % der waschaktiven Substanzen verbleiben im Recyclingwasser. Dadurch ist eine geringere Nachdosierung von Reinigungsmittel möglich
- Pulverförmig
- Speziell abgestimmt auf Kärcher Anlagen
- NTA-frei
Warnhinweise
Warnhinweise und Sicherheitsratschläge nach EG Richtlinien
- Signalwort Gefahr
- H318 Verursacht schwere Augenschäden.
- P280 Schutzhandschuhe / Schutzkleidung / Augenschutz / Gesichtsschutz tragen.
- P305 + P351 + P338 BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
- P310 Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen.
Anwendungsgebiete
- Wasserrecycling