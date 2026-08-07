WaterPro Spaltmittel, Pulver RM 846, 20kg

Das Reaktionsmittel für die Aufbereitung von mineralölbelastetem Waschwasser. Es bilden sich große und stabile Flocken, die leicht abgefiltert werden können.

Spezifikationen

Technische Daten

Gebindegröße (kg) 20
Verpackungseinheit (Stück) 1
pH-Wert 8.7
Gewicht (kg) 20
Gewicht inkl. Verpackung (kg) 20.5
Abmessungen (L × B × H) (mm) 750 x 450 x 120
Eigenschaften
  • Hoch wirksames Reaktionstrennmittel für Emulsions-Spaltanlagen (ASA 600, HDR 777)
  • Speziell geeignet zur Recycling- und Abwasserbehandlung von stark Mineralöl belastetem Wasser (Kohlenwassserstoff bis 100 mg/l)
  • Erzielt ein klares und qualitativ hochwertiges Recyclingwasser
  • Extrem schnelle Flockenbildung und leicht abfiltrierbar
  • Die gesetzlichen Anforderungen an die Abwasserqualität werden erfüllt
  • Ca. 50 % der waschaktiven Substanzen verbleiben im Recyclingwasser. Dadurch ist eine geringere Nachdosierung von Reinigungsmittel möglich
  • Pulverförmig
  • Speziell abgestimmt auf Kärcher Anlagen
  • NTA-frei
WaterPro Spaltmittel, Pulver RM 846, 20kg
WaterPro Spaltmittel, Pulver RM 846, 20kg
WaterPro Spaltmittel, Pulver RM 846, 20kg
Warnhinweise
Warnhinweise und Sicherheitsratschläge nach EG Richtlinien
  • Signalwort Gefahr
  • H318 Verursacht schwere Augenschäden.
  • P280 Schutzhandschuhe / Schutzkleidung / Augenschutz / Gesichtsschutz tragen.
  • P305 + P351 + P338 BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P310 Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen.
Kompatible Geräte
Anwendungsgebiete
  • Wasserrecycling