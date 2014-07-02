Hochdruckschlauch Lebensmittel, 10 m, DN 8, 400 bar, 1 x M22 x 1,5 / 1 x AVS-Schlauchtrommelanschluss

Longlife HD-Schlauch für den Einsatz im Lebensmittelbereich. Außendecke resistent gegen tierische Fette, nicht abfärbendes Material. Mit patentiertem AVS-Anschluss in der Pistole (drehbar gelagert)

NW 8/155°C/400 bar

Spezifikationen

Technische Daten

Nennweite ( ) DN 8
Temperatur (°C) max. 155
Max. Druck (bar) 400
Länge (m) 10
Anschlussgewinde 1 x M22 x 1,5 / 1 x AVS-Schlauchtrommelanschluss
Gewicht inkl. Verpackung (kg) 3.5