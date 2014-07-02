Hochdruckschlauch Lebensmittel, 10 m, DN 8, 400 bar, 1 x M22 x 1,5 / 1 x AVS-Schlauchtrommelanschluss
Longlife HD-Schlauch für den Einsatz im Lebensmittelbereich. Außendecke resistent gegen tierische Fette, nicht abfärbendes Material. Mit patentiertem AVS-Anschluss in der Pistole (drehbar gelagert)
NW 8/155°C/400 bar
Spezifikationen
Technische Daten
|Nennweite ( )
|DN 8
|Temperatur (°C)
|max. 155
|Max. Druck (bar)
|400
|Länge (m)
|10
|Anschlussgewinde
|1 x M22 x 1,5 / 1 x AVS-Schlauchtrommelanschluss
|Gewicht inkl. Verpackung (kg)
|3.5