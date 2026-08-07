Saugschlauch, NT, DN 35, Länge 2,5 m, elektrisch leitend, Clip 2.0, Bajonett 2.0
Der elektrisch leitende Saugschlauch in Nennweite DN 35 und mit 2,5 m Länge eignet sich für den Einsatz mit Nass-/Trockensaugern.
Der elektrisch leitende Saugschlauch in Nennweite DN 35 ist ideal für den Einsatz mit Nass-/Trockensaugern von Kärcher. Geräteseitig verfügt der 2,5 Meter lange Schlauch über einen Bajonett-2.0-Anschluss, auf Zubehörseite über einen Clip-2.0-Anschluss. Beide 2.0-Anschlüsse sind kompatibel mit Saugern ab Gerätebaujahr 2017.
Spezifikationen
Technische Daten
|Länge (m)
|2.5
|Standardnennweite ( )
|DN 35
|Ausführung
|Elektrisch leitend
|Anschluss auf Zubehörseite¹⁾
|Clip 2.0
|Anschluss auf Geräteseite²⁾
|Bajonett 2.0
|Menge (Stück)
|1
|Farbe
|Schwarz
|Gewicht (kg)
|0.7
|Gewicht inkl. Verpackung (kg)
|0.7
|Abmessungen (L × B × H) (mm)
|420 x 370 x 90