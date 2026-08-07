Der elektrisch leitende Saugschlauch in Nennweite DN 35 ist ideal für den Einsatz mit Nass-/Trockensaugern von Kärcher. Geräteseitig verfügt der 2,5 Meter lange Schlauch über einen Bajonett-2.0-Anschluss, auf Zubehörseite über einen Clip-2.0-Anschluss. Beide 2.0-Anschlüsse sind kompatibel mit Saugern ab Gerätebaujahr 2017.