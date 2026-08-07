Saugschlauch, NT, DN 35, Länge 2,5 m, elektrisch leitend, Clip 2.0, Bajonett 2.0

Der elektrisch leitende Saugschlauch in Nennweite DN 35 und mit 2,5 m Länge eignet sich für den Einsatz mit Nass-/Trockensaugern.

Der elektrisch leitende Saugschlauch in Nennweite DN 35 ist ideal für den Einsatz mit Nass-/Trockensaugern von Kärcher. Geräteseitig verfügt der 2,5 Meter lange Schlauch über einen Bajonett-2.0-Anschluss, auf Zubehörseite über einen Clip-2.0-Anschluss. Beide 2.0-Anschlüsse sind kompatibel mit Saugern ab Gerätebaujahr 2017.

Spezifikationen

Technische Daten

Länge (m) 2.5
Standardnennweite ( ) DN 35
Ausführung Elektrisch leitend
Anschluss auf Zubehörseite¹⁾ Clip 2.0
Anschluss auf Geräteseite²⁾ Bajonett 2.0
Menge (Stück) 1
Farbe Schwarz
Gewicht (kg) 0.7
Gewicht inkl. Verpackung (kg) 0.7
Abmessungen (L × B × H) (mm) 420 x 370 x 90