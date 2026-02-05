HGE 18-50 Battery Set
Inklusive Akku und Schnellladegerät: die akkubetriebene Heckenschere HGE 18-50 Battery Set. Ihr um 180° drehbarer Griff und der Schnittgutkehrer garantieren einen komfortablen Heckenschnitt.
Schluss mit müden Schultern und Armen bei der Arbeit: Dank des um 180° drehbaren Handgriffs ermöglicht die akkubetriebene Heckenschere HGE 18-50 Battery Set eine jederzeit bequeme Arbeitsposition, zum Beispiel beim Vertikalschnitt. Darüber hinaus ist die Akku-Heckenschere mit vielen praktischen Funktionen ausgestattet. Die 2-Hand-Sicherheitsschaltung beispielsweise verhindert ein unbeabsichtigtes Starten des Geräts. Die Sägefunktion macht das Schneiden dickerer Äste mühelos möglich. Und der aufsetzbare Schnittgutkehrer transportiert den Heckenschnitt, der sonst in der Hecke landen würde, direkt auf den Boden. Das Messer der Akku-Heckenschere ist diamantgeschliffen und hinterlässt so ein präzises Schnittergebnis. Dank des zusätzlichen Messerspitzenschutzes mit integrierter Aufhängeöse lassen sich sowohl Beschädigungen an Gebäuden und Böden als auch am Messer selbst vermeiden – und das Gerät kann platzsparend an der Wand aufgehängt werden. Im Lieferumfang sind ein Akku sowie ein Schnellladegerät enthalten.
Merkmale und Vorteile
Drehbarer HandgriffDer Handgriff lässt sich in mehreren Stufen um 180° drehen für eine komfortable Arbeitsposition.
SchnittgutkehrerBefördert den Heckenschnitt, der sonst in die Hecke fallen würde, bequem auf den Boden vor dem Benutzer.
SägefunktionBesonders praktisch bei Hecken mit vereinzelt dickeren Ästen.
Diamantgeschliffenes Messer
- Das Messer sorgt für ein präzises Schnittergebnis.
Ergonomisches Griffdesign
- Für einen angenehmen und sicheren Halt auch bei längerem Arbeiten.
Führungsschutz
- Schützt das Messer und beugt Beschädigungen von Gebäuden und Böden vor.
- Mit integrierter Aufhängung für eine praktische Aufbewahrung an der Wand.
2-Hand-Sicherheitsschaltung
- Gegen unbeabsichtigtes Starten der Heckenschere.
18 V Kärcher Battery Power-Akkuplattform
- Real Time Technology mit LCD-Akkudisplay: Restlaufzeit, Restladezeit und Akkukapazität.
- Langlebig und leistungsstark dank Lithium-Ionen-Zellen.
- Der Wechselakku lässt sich in weiteren 18 V Kärcher Battery Power-Plattformgeräten verwenden.
Spezifikationen
Technische Daten
|Akku-Gerät
|Akkuplattform
|18-V-Akkuplattform
|Schnittlänge (cm)
|50
|Zahnabstand (mm)
|22
|Geschwindigkeitsregulierung
|Nein
|Messergeschwindigkeit (Schnitte/min)
|2700
|Schneidmessertyp
|Gestanzt, diamantgeschliffen
|Akkutyp
|Lithium-Ionen-Wechselakku
|Spannung (V)
|18
|Kapazität (Ah)
|2,5
|Leistung je Akkuladung * (m)
|max. 325 (2,5 Ah)
|Laufzeit je Akkuladung (min)
|max. 40 (2,5 Ah)
|Akkuladezeit mit Schnellladegerät 80 % / 100 % (min)
|44 / 83
|Ladestrom (A)
|2,5
|Netzanschluss Ladegerät (V/Hz)
|100 - 240 / 50 - 60
|Farbe
|Gelb
|Gewicht ohne Zubehör (kg)
|2,9
|Gewicht inkl. Verpackung (kg)
|5,8
|Abmessungen (L × B × H) (mm)
|970 x 213 x 188
* Heckenhöhe: 1 m, einseitiger Schnitt
Lieferumfang
- Variante: Akku und Ladegerät inbegriffen
- Akku: 18 V / 2,5 Ah Battery Power-Akku (1 Stück)
- Ladegerät: 18 V Battery Power-Schnellladegerät (1 Stück)
- Messerschutz
- Schnittgutkehrer
Ausstattung
- Handgriff: Drehbar
- Sägefunktion
- Führungsschutz
- Aufhängeöse
Anwendungsgebiete
- Hecken
- Büsche
Zubehör
HGE 18-50 Battery Set Ersatzteile
KÄRCHER ORIGINAL–ERSATZTEILE
Egal, wo Sie Ihr Kärcher-Gerät gekauft haben, Sie können sich im Reparaturfall an jeden Kärcher-Fachhändler in Ihrer Nähe wenden. Ersatzteile dürfen lediglich von ausgebildetem Fachpersonal getauscht werden. Bitte beachten Sie die Garantiebedingungen.
HOME & GARDEN GERÄTE
- Ihr Kärcher-Gerät können Sie über den Online-Reparaturservice im myKärcher Kundenportal einschicken. Alternativ können Sie Ihr Ersatzteil einfach und bequem in unserem Onlineshop bestellen.
PROFESSIONAL GERÄTE
- Kleingeräte können Sie über das myKärcher Kundenportal einschicken. Alternativ können Sie Ihr Ersatzteil einfach und bequem in unserem Onlineshop bestellen.
- Großgeräte oder Installationen können Sie vor Ort von unserem Werkskundendienst reparieren lassen.
- Informationen zu unseren Ersatzteilen können Sie in unserer Ersatzteilliste nachlesen.