Schluss mit müden Schultern und Armen bei der Arbeit: Dank des um 180° drehbaren Handgriffs ermöglicht die akkubetriebene Heckenschere HGE 18-50 Battery Set eine jederzeit bequeme Arbeitsposition, zum Beispiel beim Vertikalschnitt. Darüber hinaus ist die Akku-Heckenschere mit vielen praktischen Funktionen ausgestattet. Die 2-Hand-Sicherheitsschaltung beispielsweise verhindert ein unbeabsichtigtes Starten des Geräts. Die Sägefunktion macht das Schneiden dickerer Äste mühelos möglich. Und der aufsetzbare Schnittgutkehrer transportiert den Heckenschnitt, der sonst in der Hecke landen würde, direkt auf den Boden. Das Messer der Akku-Heckenschere ist diamantgeschliffen und hinterlässt so ein präzises Schnittergebnis. Dank des zusätzlichen Messerspitzenschutzes mit integrierter Aufhängeöse lassen sich sowohl Beschädigungen an Gebäuden und Böden als auch am Messer selbst vermeiden – und das Gerät kann platzsparend an der Wand aufgehängt werden. Im Lieferumfang sind ein Akku sowie ein Schnellladegerät enthalten.