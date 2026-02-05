KIRA B 50
Effizient, zeitsparend, einfach, sicher, flexibel – und auf Wunsch völlig autonom: der Scheuersaugroboter KIRA B 50 zur wirtschaftlichen Bodenreinigung auf mittleren bis großen Flächen.
Der Reinigungsroboter KIRA B 50 von Kärcher ist eine sinnvolle Ergänzung jedes Reinigungsteams. Intelligent, autonom und mit der Funktionalität einer Scheuersaugmaschine übernimmt er effizient und mit gleichbleibenden Reinigungsergebnissen die Bodenreinigung mittlerer bis großer Flächen und entlastet so Reinigungskräfte, die sich stattdessen anspruchsvolleren Aufgaben widmen können. Die intuitive Nutzerführung mit großem Touchdisplay ermöglicht eine schnelle Einrichtung ohne Expertenwissen. Die optional erhältliche Dockingstation erlaubt vollautonomes Arbeiten, inklusive Frischwasserbefüllung, Schmutzwasserentleerung, Tankspülen und Laden der langlebigen Lithium-Eisenphosphat-Batterie. Ein Walzenbürstenkopf erledigt Vorkehren und Schrubben in einem Arbeitsschritt, der integrierte Seitenbesen erspart dabei eine manuelle Randreinigung. Leistungsstarke Sensoren und Software gewährleisten dabei eine verlässliche Navigation, sichere Kollisionsvermeidung und Umfahrung von Hindernissen. Zur Dokumentation und Überwachung versendet die KIRA B 50 Statusmeldungen auf mobile Endgeräte und erstellt detaillierte Reinigungsberichte im zugehörigen Webportal.
Merkmale und Vorteile
Einfache Bedienung
- Übersichtliche, sichere Steuerung aller Gerätefunktionen über Touchdisplay.
- Schritt-für-Schritt-Benutzerführung zur einfachen, intuitiven Bedienung.
- Einfaches Einrichten und Nutzen des Roboters ohne Expertenwissen.
Robuste und verlässliche Navigation
- Leistungsstarke Sensoren mit 360°-Umfelderfassung und Seitenüberwachung.
- Sichere Kollisionsvermeidung und Hindernisumfahrung.
- Intelligente Freifahrmanöver im Fall von Blockaden.
Dockingstation (optional)
- Ermöglicht vollautonomen Betrieb.
- Ressourcenaustausch (Frischwasser befüllen, Schmutzwasser ablassen, Tank spülen, Batterie laden) kann durch Roboter autonom durchgeführt werden.
- Optionales Zubehör, Roboter kann auch ohne Dockingstation betrieben werden.
Sicherheitszertifiziert
- Sichere und berührungslose Erkennung von Hindernissen, Abstürzen und Personen.
- Nach IEC 63327 sicherheitszertifiziert.
- Geeignet für den Betrieb bei Publikumsverkehr.
Schnelles Einlernen von autonomen Routen
- Intuitives Einlernen von Reinigungsrouten.
- Teach & repeat-Funktion zum manuellen Einlernen von präzisen Routen an Engbereichen.
- Smart Fill-Funktion für autonome Routenplanung von großen Freiflächen.
Intuitive Routenbearbeitung
- Einfache Anpassung aller Reinigungsparameter nach der Routenerstellung.
- Erstellung verketteter Reinigungsrouten.
- Hinzufügen von No-go-Zonen, Geschwindigkeitsfiltern, No-clean-Zonen, Hupen-Zonen und Interaktionszonen.
Webportal
- Zugriff auf detaillierte Informationen aus der Ferne über Kärcher Equipment Management.
- Umfasst Reinigungsberichte, Benachrichtigungen, Gerätestatus und vieles mehr
- Versenden von Benachrichtigungen und Statusmeldungen auf mobile Endgeräte
Integrierter Seitenbesen
- Ermöglicht eine gründliche, randnahe Reinigung.
- Transportiert den Schmutz direkt in die Reinigungsbahn.
- Reduziert die manuelle Nacharbeit auf ein Minimum.
Spezifikationen
Technische Daten
|Antriebsart
|Batterie
|Nennleistungsaufnahme (W)
|1600
|Leistung Traktionsmotor (W)
|560
|Leistung Turbine (W)
|630
|Leistung Bürstenmotor (W)
|600
|Arbeitsbreite Bürsten (mm)
|550
|Bürstenanpressdruck (g/cm²)
|80
|Bürstendrehzahl (U/min)
|1200
|Arbeitsbreite Saugen (mm)
|750
|Tank Frisch-/Schmutzwasser (l)
|55 / 55
|Reinigungsmitteltank (l)
|5
|Kehrladenvolumen (l)
|2
|Theoretische Flächenleistung, autonom (m²/h)
|max. 2365
|Flächenleistung je Tankfüllung (m²)
|ca. 1830
|Spannung (V)
|24
|Anzahl der Batterien
|2
|Batterietyp
|Li-Ion
|Batteriespannung/-kapazität (V/Ah)
|24 / 160
|Batterielaufzeit (h)
|ca. 3,5
|Batterieladezeit (h)
|max. 5,2
|Geschwindigkeit autonom (km/h)
|max. 4,3
|Schalldruckpegel (dB(A))
|69
|Gangwendebreite autonom (m)
|1,5
|Steigfähigkeit (%)
|max. 6
|Durchfahrtsbreite autonom (m)
|min. 0,9
|Leergewicht (kg)
|228
|Gewicht ohne Zubehör (kg)
|225
|Gewicht (mit Zubehör) (kg)
|238,4
|Gewicht inkl. Verpackung (kg)
|249,4
|Abmessungen (L × B × H) (mm)
|1100 x 750 x 1200
Lieferumfang
- Batterie und Ladegerät
- Saugbalken inkl.
- Walzenbürste: 2 Stück
- Seitenbesen
- Rundumkennleuchte
Ausstattung
- Typ Sauglippen: Ölfest
- DOSE
- Mit geschwindigkeitsabhängiger Wasserdosierung
- Großes, hochauflösendes Touchdisplay
- Dockingfähig
- Rolltorsteuerung vorbereitet
- Autonome Reinigung
- Automatisches Vorkehren
- Mit manuellem Fahrmodus
- Verlademodus
- Einfache und intuitive Einrichtung ohne Expertenwissen
- Leistungsstarke Sensoren
- Hindernis- und Absturzerkennung
- Autonomes Ausweichen bei Hindernissen
- Sicherheitszertifiziert für Publikumsverkehr
- Erstellung von Reinigungsberichten
- Notifications auf mobile Endgeräte
- Kalenderfunktion
- Auto-Fill
- Farbige Lichter zur Anzeige des Verhaltens und Betriebszustands des Roboters
- Kärcher Farb- und Bedienkonzept
- Elektrischer und mechanischer Schwimmerschalter
- Kommunikationsschnittstelle: VDA 5050
- Reinigungsmitteldosierung
Anwendungsgebiete
- Mittlere bis große Flächen mit harten oder elastischen Bodenbelägen
- Sowohl in engen Bereichen als auch auf Freiflächen einsetzbar
- Für Einsätze während des Publikumsverkehrs geeignet
- Ideal in Einzelhandel, Gesundheitswesen und öffentlichen Einrichtungen
- Einsetzbar im Transportwesen, der Industrie sowie der Gebäudereinigung