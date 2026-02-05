Der Reinigungsroboter KIRA B 50 von Kärcher ist eine sinnvolle Ergänzung jedes Reinigungsteams. Intelligent, autonom und mit der Funktionalität einer Scheuersaugmaschine übernimmt er effizient und mit gleichbleibenden Reinigungsergebnissen die Bodenreinigung mittlerer bis großer Flächen und entlastet so Reinigungskräfte, die sich stattdessen anspruchsvolleren Aufgaben widmen können. Die intuitive Nutzerführung mit großem Touchdisplay ermöglicht eine schnelle Einrichtung ohne Expertenwissen. Die optional erhältliche Dockingstation erlaubt vollautonomes Arbeiten, inklusive Frischwasserbefüllung, Schmutzwasserentleerung, Tankspülen und Laden der langlebigen Lithium-Eisenphosphat-Batterie. Ein Walzenbürstenkopf erledigt Vorkehren und Schrubben in einem Arbeitsschritt, der integrierte Seitenbesen erspart dabei eine manuelle Randreinigung. Leistungsstarke Sensoren und Software gewährleisten dabei eine verlässliche Navigation, sichere Kollisionsvermeidung und Umfahrung von Hindernissen. Zur Dokumentation und Überwachung versendet die KIRA B 50 Statusmeldungen auf mobile Endgeräte und erstellt detaillierte Reinigungsberichte im zugehörigen Webportal.