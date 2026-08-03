Boquilla turbo, 050
Máxima potencia contra la suciedad más incrustada: la nueva boquilla turbo Performance con un tamaño de la boquilla de 050 convence gracias a un rendimiento de limpieza y de superficie hasta un 50 % más elevado que su predecesora.
Con un máx. de 180 bar / 18 MPa de presión de trabajo y una temperatura del agua de 60 °C, la nueva boquilla turbo Performance (tamaño de la boquilla de 050) despliega toda su potencia. Gracias al chorro concentrado giratorio, es posible un poder de limpieza 10 veces mayor. Además, proporciona un rendimiento de limpieza y de superficie hasta un 50 % más elevado que el modelo anterior. Se han reducido al mínimo las pérdidas internas de rendimiento y se ha mejorado enormemente la calidad del chorro. Y la boquilla cerámica y el anillo de cerámica permiten una vida útil extremadamente larga.
Características y ventajas
Un rendimiento de limpieza y de superficie hasta un 50 % más elevado que el modelo anterior
- Increíble ahorro de tiempo.
Pérdidas de rendimiento reducidas al mínimo y optimización de la calidad del chorro
- Gracias al mayor efecto de limpieza, también se elimina la suciedad incrustada.
El chorro concentrado giratorio de la tobera giratoria combina las ventajas del chorro plano y del chorro concentrado
- Alto poder limpiador y, al mismo tiempo, gran rendimiento de superficie.
Boquilla cerámica y anillo cerámico
- Máxima vida útil.
Gran rendimiento de limpieza
- Eliminación rápida de la suciedad incrustada.
Especificaciones
Características técnicas
|Presión máx. (bar)
|180
|Presión (bar)
|máx. 180
|Temperatura (°C)
|máx. 60
|Tamaño de la boquilla ( )
|50
|Rosca de empalme
|M 18
|Color
|negro
|Peso (con embalaje) (kg)
|0,2