Cepillo para alfombras
Deja también como nuevas las fibras de las alfombras: el cepillo para alfombras de fácil colocación en la boquilla para suelos EasyFix. Idóneo para la limpieza con vapor de alfombras.
El cepillo para alfombras y la boquilla para suelos EasyFix forman el equipo perfecto para limpiar con vapor las alfombras. La boquilla para suelos EasyFix se introduce y extrae de forma sencilla y cómoda en el cepillo para alfombras, sin necesidad de agacharse. De ese modo, las alfombras se renuevan con comodidad y rapidez gracias a la fuerza del vapor y las fibras se vuelven a enderezar.
Características y ventajas
Apto para la boquilla para suelos EasyFix
- Limpieza sencilla con vapor de las alfombras.
La boquilla para suelos EasyFix se introduce en el cepillo para alfombras y se extrae con facilidad
- Para un manejo cómodo sin necesidad de agacharse.
Especificaciones
Características técnicas
|Color
|negro
|Peso (kg)
|0,1
|Peso (con embalaje) (kg)
|0,3
|Medidas (largo x ancho x alto) (mm)
|357 x 178 x 46
Equipos compatibles
Productos actuales
Campos de aplicación
- Alfombras y moquetas
RECAMBIOS Cepillo para alfombras
RECAMBIOS ORIGINALES KÄRCHER
No importa donde hayas comprado tu equipo Kärcher, en caso de avería puedes ponerte en contacto con cualquier Servicio de Asistencia Técnica Oficial (S.A.T) de Kärcher de tu zona para realizar una reparación.
Por favor, ten en cuenta las siguientes observaciones importantes:
· Ten en cuenta que las piezas de repuesto sólo pueden ser sustituidas por personal especializado y con formación para ella. En caso de que la máquina haya sido manipulada por cuenta propia, quedará invalidada la garantía (consulta también las Condiciones Generales de Garantía).
· Los recambios no se pueden devolver una vez abierto el envoltorio. Para más información, consulta nuestras Condiciones Generales de Reparación.
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