H 10 Q manguera de alta presión con Quick Connect y para equipos con enrollador de mangueras
Manguera de recambio con conexiones Quick Connect para una conexión rápida. Para todos los equipos Kärcher de las gamas K 4–K 7 con enrollador de mangueras (a partir del año de fabricación 2009 o posterior). La manguera de alta presión mide 10 metros y es apta para temperaturas de hasta 60 °C y una presión de hasta 180 bar.
Para una limpieza rápida y cómoda: la manguera de recambio de alta presión de 10 metros de longitud se puede conectar a limpiadoras de alta presión de Kärcher de las gamas K 4 a K 7 con enrollador de mangueras y conexiones Quick Connect a partir del año de fabricación 2009 o posterior. La manguera de alta presión mide 10 metros y es apta para temperaturas de hasta 60 °C y una presión de hasta 180 bar.
Características y ventajas
Manguera de repuesto de 10 m
- Mayor radio de acción.
Conexión Quick Connect
- La manguera de alta presión se engancha y desengancha del equipo y de la pistola de manera rápida y cómoda, lo que ahorra tiempo y trabajo.
Sistema de conexión rápida
- Para proporcionar una limpieza cómoda
Especificaciones
Características técnicas
|Color
|negro
|Peso (kg)
|0,9
|Peso con embalaje incluido (kg)
|1,1
|Dimensiones (la. × an. × al.) (mm)
|245 x 264 x 65
Equipos compatibles
Productos actuales
- K 5 Premium Home T 350
- K 5 Premium Power Control
- K 5 Premium Power Control Flex Home
- K 5 Premium Power Control Home
- K 5 Premium Smart Control Flex, Pack eco!Booster
- K 5 Premium Smart Control Home
- K 7 Premium Car
- K 7 Premium Full Control Plus
- K 7 Premium Full Control Plus Home
- K 7 Premium Power
- K 7 Premium Power Flex
- K 7 Premium Power Flex Home
- K 7 Premium Power Home
- K 7 Premium Smart Control Flex
- K 7 Premium Smart Control Flex Home
- K 7 Premium Smart Control Flex Home, Pack eco!Booster
- K 7 Premium Smart Control Flex, Pack eco!Booster
- K 7 Premium Smart Control Home
- K 4 Premium Power Control
- K 5 Premium Full Control Home
- K 5 Premium Smart Control
- K 5 Premium Smart Control Flex Home, Pack eco!Booster
- K 7 Premium Smart Control
Accesorios
RECAMBIOS H 10 Q manguera de alta presión con Quick Connect y para equipos con enrollador de mangueras
RECAMBIOS ORIGINALES KÄRCHER
No importa donde hayas comprado tu equipo Kärcher, en caso de avería puedes ponerte en contacto con cualquier Servicio de Asistencia Técnica Oficial (S.A.T) de Kärcher de tu zona para realizar una reparación.
Por favor, ten en cuenta las siguientes observaciones importantes:
· Ten en cuenta que las piezas de repuesto sólo pueden ser sustituidas por personal especializado y con formación para ella. En caso de que la máquina haya sido manipulada por cuenta propia, quedará invalidada la garantía (consulta también las Condiciones Generales de Garantía).
· Los recambios no se pueden devolver una vez abierto el envoltorio. Para más información, consulta nuestras Condiciones Generales de Reparación.
Si necesitas localizar el S.A.T más cercano a tu zona haz clic aquí.