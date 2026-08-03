Manguera de alta presión, 15 m, DN 6, 250 bar, 1 EASY!Lock / 1 conexión para enrollador de mangueras AVS

Manguera de alta presión (DN 6, 15 m de longitud, hasta 250 bar de presión) provista de conexión para enrollador de mangueras AVS y de acoplamiento de rosca manual EASY!Lock.