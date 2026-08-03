Sensitiv floor cloth set EasyFix
El kit de paños para suelos delicados EasyFix, con sus 2 paños para suelos suaves y de alta calidad, es perfecto para limpiar con suavidad suelos delicados y sellados.
El kit de paños para suelos delicados contiene 2 paños fabricados con fibras especialmente suaves que transfieren menos humedad y calor al suelo. De este modo, pueden limpiarse con vapor de forma muy delicada incluso los suelos sensibles y sellados. Gracias al sistema de cierre de autofijación, los paños se fijan fácil y rápidamente a la boquilla para suelos EasyFix de la limpiadora de vapor: basta con presionar el paño para suelos sobre la boquilla para suelos EasyFix y listo. Durante el trabajo, el paño permanece fijo en su posición: incluso las esquinas y los bordes quedan impecables sin esfuerzo. Después del trabajo, el paño usado puede retirarse de la boquilla para suelos EasyFix sin entrar en contacto con la suciedad: basta con pisar la lengüeta de pie fijada al paño y tirar de la boquilla hacia arriba.
Características y ventajas
Para una limpieza muy delicadaLas fibras muy suaves y finas ofrecen una eliminación de la suciedad especialmente delicada, combinada con una alta recogida de suciedad, para unos resultados de limpieza exhaustivos en todas las superficies duras selladas.
Cómodo sistema de velcroInstalación rápida del paño para suelos en la boquilla para suelos: basta con ejercer presión. El paño para suelos no se desliza durante la limpieza.
Paño para suelos con solapa de pieSin contacto con la suciedad durante el cambio de paño: solo hay que pisar la solapa de pie y retirar la boquilla para suelos hacia arriba. El campo de aplicación (por ejemplo, separación entre cocina y baño) puede anotarse en un campo de la lengüeta de pie.
El paño para suelos sobresale por todos los lados de la boquilla para suelos
- Para una limpieza sin esfuerzo de esquinas, bordes y otros lugares de difícil acceso.
Especificaciones
Características técnicas
|Color
|blanco
|Peso (kg)
|0,1
|Peso (con embalaje) (kg)
|0,1
|Medidas (largo x ancho x alto) (mm)
|345 x 115 x 10
Equipos compatibles
Productos actuales
Campos de aplicación
- Suelos duros sellados
- Suelos duros
- Paredes alicatadas