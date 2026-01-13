Conector universal premium
Conector para manguera universal "Premium" de aluminio resistente a la corrosión y superficies de agarre de plástico suave. Compatible con todos los sistemas de conexión rápida.
Acoplar, desacoplar y reparar fácilmente: con el conector de mangueras universal Premium de alta calidad de Kärcher realizado en aluminio a prueba de corrosión y con superficies de agarre de plástico blando para un manejo especialmente cómodo. El sistema de conexión flexible simplifica de forma significativa el riego de jardines y superficies de tamaño pequeño y mediano. Pues unas conexiones de grifo y unos conectores de mangueras eficaces son la base de un buen sistema de riego. El conector de mangueras universal Premium es compatible con los tres diámetros de manguera más habituales y con todos los sistemas Click disponibles.
Características y ventajas
Superficies de agarre de plástico suave
Conector de aluminio resistente a la corrosión
Especificaciones
Características técnicas
|Diámetro
|1/2″ / 5/8″ / 3/4″
|Color
|negro
|Peso con embalaje incluido (kg)
|0,1
|Dimensiones (la. × an. × al.) (mm)
|65 x 39 x 40
Equipos compatibles
RECONOCIMIENTOS
Conector de mangueras universal Premium con la calificación «Notable»
El conector de mangueras universal Premium recibió la calificación «Notable» (1,5) en la prueba práctica de la revista selbst ist der Mann.