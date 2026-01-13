Acoplar, desacoplar y reparar fácilmente: con el conector de mangueras universal Premium de alta calidad de Kärcher realizado en aluminio a prueba de corrosión y con superficies de agarre de plástico blando para un manejo especialmente cómodo. El sistema de conexión flexible simplifica de forma significativa el riego de jardines y superficies de tamaño pequeño y mediano. Pues unas conexiones de grifo y unos conectores de mangueras eficaces son la base de un buen sistema de riego. El conector de mangueras universal Premium es compatible con los tres diámetros de manguera más habituales y con todos los sistemas Click disponibles.