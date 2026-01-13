Pistola de riego multifunción de metal Premium
Con la pistola de riego multifunción de alta calidad de metal duradero, se pueden regar las plantas más diversas según las necesidades. Incl. empuñadura regulable y cabezal pulverizador sin goteo.
La pistola de riego multifunción de metal Premium compuesta por elementos metálicos de alta calidad es muy robusta y, por lo tanto, tiene también una larga vida útil. Sus cuatro patrones de pulverización (aspersor, chorro plano horizontal, chorro de riego por goteo y neblina fina de pulverización) la convierten en una multiuso para el riego de distintos tipos de planta con necesidades propias. La suave neblina de pulverización es perfecta para plantas delicadas, mientras que el aspersor permite regar idealmente huertos florales y de plantas. Con el chorro plano horizontal se pueden limpiar, por ejemplo, superficies ligeramente sucias. Y el chorro de riego por goteo proporciona un alto caudal de agua que se puede utilizar para llenar recipientes. La innovadora tecnología de membrana en el cabezal pulverizador, que ha sido desarrollada por Kärcher, hace posible un uso sin goteo. También exclusivo en Kärcher: la empuñadura regulable con la que el mecanismo de disparo bloqueable se puede orientar hacia delante o hacia atrás se adapta muy bien en la mano y permite un confort de funcionamiento individual. A propósito, las boquillas de Kärcher son compatibles con todos los sistemas Click disponibles y se pueden conectar a su manguera de riego sin problemas.
Características y ventajas
Tecnología de membrana especial
- Garantiza un uso sin goteos durante el cambio de patrón de pulverización, así como tras detener el agua.
Empuñadura regulable
- Manejo individual con empuñadura disparadora orientada hacia delante o hacia atrás.
Válvula de control ergonómica
- Regulación del caudal de agua en la boquilla con solo una mano.
Dispositivo sencillo de fijación de la empuñadura de disparo
- Para un riego cómodo y permanente.
Cuatro patrones de pulverización seleccionables con función de fijación: aspersor, chorro plano horizontal, chorro de riego por goteo, neblina de pulverización
- Para cada campo de aplicación, el patrón de pulverización adecuado.
Elementos de plástico blando
- Para la resistencia al deslizamiento, más comodidad y protección contra daños.
Tratamiento de elementos metálicos de alta calidad
- Para una robustez extremadamente elevada y una larga vida útil.
Vaciado automático
- Protección óptima contra daños causados por la congelación.
Disco de aspersor desmontable
- Para la limpieza de la membrana y de las boquillas obstruidas.
Especificaciones
Características técnicas
|Color
|antracita
|Peso (kg)
|0,3
|Peso con embalaje incluido (kg)
|0,4
|Dimensiones (la. × an. × al.) (mm)
|250 x 70 x 130
Equipamiento
- Número de patrones de pulverización: 4
- Empuñadura regulable
- Dispositivo de fijación en la empuñadura
- Regulación del caudal del agua
- Función de autovaciado
- Elementos de plástico blando
- Metal
- Patrón de pulverización: neblina de pulverización
- Patrón de pulverización: chorro plano horizontal
- Patrón de pulverización: chorro de riego por goteo
- Patrón de pulverización: aspersor
