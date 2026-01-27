HT 4.20 Set

El kit del carro portamangueras móvil destaca por su pie de apoyo extraancho, guía de mangueras precisa y asa ajustable en altura y está listo en todo momento, con una manguera de 20 m y accesorios.

El carro portamangueras estable y robusto permite un almacenamiento en poco espacio de la manguera de riego y ofrece un manejo muy cómodo. Con la manivela ergonómica, así como la guía de mangueras estable, la manguera se enrolla de forma fiable. Asimismo, el carro portamangueras destaca por un pie de apoyo extraancho para una máxima estabilidad y resistencia frente a los rayos UV y las heladas. Con los innovadores cierres rápidos, el asa telescópica puede ajustarse cómodamente a la altura adecuada o también empujarse por completo hacia abajo. En definitiva, principalmente proporciona un almacenamiento en poco espacio. El carro portamangueras, gracias a la manguera de 20 metros y los accesorios suministrados, así como los acoplamientos, el adaptador de grifo y la boquilla de Kärcher, está listo en todo momento. El carro portamangueras se suministra montado. Los almacenajes de la manguera de Kärcher destacan por su gran robustez y larga vida útil y tienen 5 años de garantía del fabricante.

Características y ventajas
HT 4.20 Set: Elevada estabilidad y firmeza
Gracias al pie de apoyo extraancho y al bajo centro de gravedad del enrollador de mangueras.
HT 4.20 Set: Guía de manguera
Facilita el enrollado y desenrollado de la manguera
HT 4.20 Set: Cierre rápido para la fijación del asa telescópica
Almacenaje en poco espacio.
Empuñadura ergonómica antideslizante
  • Cómoda asa para un manejo sencillo
Manivela plegable
  • Almacenaje en poco espacio.
Listo de inmediato
  • Accesorios de riego incluidos en el equipo de serie.
Conexión de mangueras doblada
  • Evita la torsión y el doblado de la manguera para obtener el máximo caudal del agua.
Sistema antigoteo
  • No hay fugas de agua tras su uso.
Especificaciones

Características técnicas

Longitud de la manguera (m) 20
Diámetro de manguera (mm) 13
Diámetro/longitud de manguera (m) 60 (1/2") / 50 (5/8") / 35 (3/4")
Presión de estallido (bar) 45
Color negro
Peso (kg) 3,5
Peso con embalaje incluido (kg) 8,7
Dimensiones (la. × an. × al.) (mm) 565 x 475 x 896

Incluido en el equipamiento de serie

  • Conector de mangueras: 3 Unidad(es)
  • Conector de mangueras con Aqua Stop: 1 Unidad(es)
  • Conexión de grifo G3/4 con reductor G1/2: 1 Unidad(es)
  • Boquilla Plus 2.645-177.0: 1 Unidad(es)
  • Manguera Performance Plus 1/2": 20 m

Equipamiento

  • Set
  • Guía de manguera
  • Patrón de pulverización: chorro de cono
  • Patrón de pulverización: chorro concentrado
