HR 4

Para el almacenaje de la manguera en la pared y como soporte portamangueras móvil: el HR 4 ofrece ambos y se puede extraer fácilmente de la pared para un riego flexible.

Sencillamente práctico. Doblemente funcional. Este enrollador de mangueras permite tanto el almacenamiento de la manguera en la pared como el uso móvil en el jardín. En el soporte de pared pueden colgarse las boquillas y las lanzas de riego para tenerlas siempre a mano. El HR 4 se puede extraer fácilmente del soporte y transportarse cómodamente gracias al asa ergonómica. Con la ayuda de la manivela libre, la manguera de riego se enrolla sin esfuerzo y se puede almacenar de forma ordenada y con cuidado, sin dobleces ni enredos molestos. El producto destaca además por su diseño compacto y la elevada estabilidad gracias a un punto de gravedad bajo. El enrollador de mangueras se entrega totalmente montado y está listo en todo momento. Además, el equipo es resistente a los rayos UV y las heladas, por lo que tiene una larga vida útil y es robusto en el uso diario. Kärcher ofrece 5 años de garantía.

Características y ventajas
HR 4: Función 2 en 1: enrollador de mangueras y soporte de manguera
Tanto almacenamiento de la manguera en la pared como uso móvil en el jardín.
HR 4: Práctico soporte para boquilla
Las boquillas y las lanzas de riego pueden engancharse cómodamente en el soporte de pared y guardarse cómodamente.
HR 4: Soporte de pared
Montaje sencillo y rápido del almacenaje práctico.
Manivela plegable
  • Almacenaje en poco espacio.
Dimensiones compactas
  • Fácil de guardar
Listo de inmediato
  • Accesorios de riego incluidos en el equipo de serie.
Conexión de mangueras doblada
  • Evita la torsión y el doblado de la manguera para obtener el máximo caudal del agua.
Especificaciones

Características técnicas

Diámetro/longitud de manguera (m) 40 (1/2") / 30 (5/8") / 25 (3/4")
Distancia entre tornillos para el montaje en la pared (mm) 160
Color negro
Peso (kg) 2
Peso con embalaje incluido (kg) 3,3
Dimensiones (la. × an. × al.) (mm) 363 x 475 x 500

Equipamiento

  • Soporte para boquilla
  • Soporte de pared incl. tornillos y tacos
HR 4
  • Riego de jardines
  • Superficies pequeñas y medianas
