Sencillamente práctico. Doblemente funcional. Este enrollador de mangueras permite tanto el almacenamiento de la manguera en la pared como el uso móvil en el jardín. En el soporte de pared pueden colgarse las boquillas y las lanzas de riego para tenerlas siempre a mano. El HR 4 se puede extraer fácilmente del soporte y transportarse cómodamente gracias al asa ergonómica. Con la ayuda de la manivela libre, la manguera de riego se enrolla sin esfuerzo y se puede almacenar de forma ordenada y con cuidado, sin dobleces ni enredos molestos. El producto destaca además por su diseño compacto y la elevada estabilidad gracias a un punto de gravedad bajo. El enrollador de mangueras se entrega totalmente montado y está listo en todo momento. Además, el equipo es resistente a los rayos UV y las heladas, por lo que tiene una larga vida útil y es robusto en el uso diario. Kärcher ofrece 5 años de garantía.