HT 3.20 Set

El carro portamangueras con soporte para boquilla entusiasma por su pie de apoyo extraancho para una máxima estabilidad, asa ajustable en altura, manguera de riego de 20 m y accesorios de riego. 

El carro portamangueras estable y robusto permite un almacenamiento en poco espacio de la manguera de riego y ofrece un manejo muy cómodo. Con la manivela ergonómica, la manguera se enrolla de forma fiable. Asimismo, el carro portamangueras destaca por un pie de apoyo extraancho para una máxima estabilidad, resistencia frente a los rayos UV y las heladas, así como un práctico soporte para boquilla en el asa. El kit está totalmente equipado con una manguera de 20 metros y accesorios de riego de Kärcher, así como una boquilla. Gracias al innovador cierre rápido, el asa telescópica puede ajustarse cómodamente a la altura adecuada o también desplazarse por completo hacia abajo. Kärcher ofrece 5 años de garantía del fabricante. El carro portamangueras se entrega totalmente montado.

Características y ventajas
HT 3.20 Set: Elevada estabilidad y firmeza
Gracias al pie de apoyo extraancho y al bajo centro de gravedad del enrollador de mangueras.
HT 3.20 Set: Práctico soporte para boquilla
Las boquillas y las lanzas de riego pueden engancharse cómodamente en el soporte de pared y guardarse cómodamente.
HT 3.20 Set: Cierre rápido para la fijación del asa telescópica
Almacenaje en poco espacio.
Empuñadura ergonómica antideslizante
  • Cómoda asa para un manejo sencillo
Manivela plegable
  • Almacenaje en poco espacio.
Conexión de mangueras doblada
  • Evita la torsión y el doblado de la manguera para obtener el máximo caudal del agua.
Sistema antigoteo
  • No hay fugas de agua tras su uso.
Especificaciones

Características técnicas

Longitud de la manguera (m) 20
Diámetro de manguera (mm) 13
Diámetro/longitud de manguera (m) 60 (1/2") / 50 (5/8") / 35 (3/4")
Presión de estallido (bar) 24
Color negro
Peso (kg) 3,2
Peso con embalaje incluido (kg) 7,9
Dimensiones (la. × an. × al.) (mm) 565 x 475 x 896

Incluido en el equipamiento de serie

  • Conector de mangueras: 3 Unidad(es)
  • Conector de mangueras con Aqua Stop: 1 Unidad(es)
  • Conexión de grifo G3/4 con reductor G1/2: 1 Unidad(es)
  • Boquilla Plus 2.645-177.0: 1 Unidad(es)
  • Manguera PrimoFlex 1/2": 20 m

Equipamiento

  • Set
  • Soporte para boquilla
  • Patrón de pulverización: chorro de cono
  • Patrón de pulverización: chorro concentrado
