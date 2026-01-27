HT 5.20 M Set
El carro portamangueras destaca por su robusto enrollador metálico, pie de apoyo ancho para una elevada estabilidad, manguera de 20 m y, con sus accesorios de riego adjuntos, está listo en todo momento.
El carro portamangueras estable y robusto permite un almacenamiento en poco espacio de la manguera de riego y ofrece un manejo muy cómodo. El robusto enrollador metálico permite afrontar incluso las mayores exigencias en el jardín. Con la manivela ergonómica, así como la guía de mangueras estable, la manguera se enrolla de forma fiable. Asimismo, el carro portamangueras destaca por un pie de apoyo extraancho para una máxima estabilidad y resistencia frente a los rayos UV y las heladas. Con los innovadores cierres rápidos, el asa telescópica puede ajustarse cómodamente a la altura adecuada o también empujarse por completo hacia abajo. En definitiva, principalmente proporciona un almacenamiento en poco espacio. Con los accesorios suministrados, como la manguera de riego, los acoplamientos, el adaptador de grifo y la boquilla Kärcher, el kit está listo en todo momento. El carro portamangueras se entrega totalmente montado. Los almacenajes de la manguera de Kärcher destacan por su gran robustez y larga vida útil y tienen 5 años de garantía del fabricante.
Características y ventajas
Elevada estabilidad y firmezaGracias al pie de apoyo extraancho y al bajo centro de gravedad del enrollador de mangueras.
Guía de mangueraFacilita el enrollado y desenrollado de la manguera
Enrollador metálicoRobustez y resistencia garantizadas
Cierre rápido para la fijación del asa telescópica
- Almacenaje en poco espacio.
Empuñadura ergonómica antideslizante
- Cómoda asa para un manejo sencillo
Manivela plegable
- Almacenaje en poco espacio.
Listo de inmediato
- Accesorios de riego incluidos en el equipo de serie.
Conexión de mangueras doblada
- Evita la torsión y el doblado de la manguera para obtener el máximo caudal del agua.
Sistema antigoteo
- No hay fugas de agua tras su uso.
Especificaciones
Características técnicas
|Diámetro de manguera (mm)
|13
|Diámetro/longitud de manguera (m)
|60 (1/2") / 50 (5/8") / 35 (3/4")
|Color
|negro
|Peso (kg)
|2,7
|Peso con embalaje incluido (kg)
|9,4
|Dimensiones (la. × an. × al.) (mm)
|565 x 475 x 896
Incluido en el equipamiento de serie
- Conector de mangueras: 3 Unidad(es)
- Conector de mangueras con Aqua Stop: 1 Unidad(es)
- Conexión de grifo G3/4 con reductor G1/2: 1 Unidad(es)
- Boquilla Plus 2.645-177.0: 1 Unidad(es)
- Manguera Performance Plus 1/2": 20 m
Equipamiento
- Set
- Enrollador de mangueras de metal
- Guía de manguera
- Patrón de pulverización: chorro de cono
- Patrón de pulverización: chorro concentrado
Campos de aplicación
- Riego de jardines
- Superficies medianas y grandes