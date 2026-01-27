HT 5 M
El carro portamangueras móvil y estable convence por su robusto enrollador de mangueras metálico, pie de apoyo extraancho, guía de mangueras precisa y asa ajustable en altura.
Robusto a la par que estable: el carro portamangueras permite un almacenamiento en poco espacio de la manguera de riego y ofrece un manejo muy cómodo. Gracias al robusto enrollador metálico, ni siquiera las máximas exigencias suponen un problema. Con la manivela ergonómica, así como la guía de mangueras estable, la manguera se enrolla de forma fiable. Asimismo, el carro portamangueras destaca por un pie de apoyo extraancho para una máxima estabilidad y resistencia frente a los rayos UV y las heladas. Gracias al innovador cierre rápido, el asa telescópica puede ajustarse cómodamente a la altura adecuada o también empujarse por completo hacia abajo. En definitiva, principalmente ahorra espacio de almacenamiento. El carro portamangueras se entrega totalmente montado. Los almacenajes de la manguera Kärcher destacan por una elevada robustez y larga vida útil y tienen 5 años de garantía del fabricante.
Características y ventajas
Elevada estabilidad y firmezaGracias al pie de apoyo extraancho y al bajo centro de gravedad del enrollador de mangueras.
Guía de mangueraFacilita el enrollado y desenrollado de la manguera
Enrollador metálicoRobustez y resistencia garantizadas
Cierre rápido para la fijación del asa telescópica
- Almacenaje en poco espacio.
Empuñadura ergonómica antideslizante
- Cómoda asa para un manejo sencillo
Manivela plegable
- Almacenaje en poco espacio.
Conexión de mangueras doblada
- Evita la torsión y el doblado de la manguera para obtener el máximo caudal del agua.
Sistema antigoteo
- No hay fugas de agua tras su uso.
Especificaciones
Características técnicas
|Longitud de la manguera (m)
|20
|Diámetro/longitud de manguera (m)
|60 (1/2") / 50 (5/8") / 35 (3/4")
|Presión de estallido (bar)
|45
|Color
|negro
|Peso (kg)
|2,7
|Peso con embalaje incluido (kg)
|6,5
|Dimensiones (la. × an. × al.) (mm)
|565 x 475 x 896
Equipamiento
- Enrollador de mangueras de metal
- Guía de manguera
Videos
Equipos compatibles
Productos actuales
Campos de aplicación
- Riego de jardines
- Superficies medianas y grandes