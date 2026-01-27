HT 4
Todo bajo control: el carro portamangueras destaca por su enrollador de mangueras robusto, un pie de apoyo extraancho para una máxima estabilidad, una guía de mangueras precisa y un asa ajustable en altura.
El carro portamangueras estable y robusto permite un almacenamiento en poco espacio de la manguera de riego y ofrece un manejo muy cómodo. Con la manivela ergonómica, así como la guía de mangueras estable, la manguera se enrolla de forma fiable y uniforme. Asimismo, el carro portamangueras destaca por un pie de apoyo extraancho para una máxima estabilidad y resistencia frente a los rayos UV y las heladas. Gracias al innovador cierre rápido, el asa telescópica puede ajustarse cómodamente a la altura adecuada o también empujarse por completo hacia abajo. En definitiva, principalmente proporciona un almacenamiento en poco espacio. Kärcher ofrece 5 años de garantía del fabricante. El carro portamangueras se suministra montado.
Características y ventajas
Elevada estabilidad y firmezaGracias al pie de apoyo extraancho y al bajo centro de gravedad del enrollador de mangueras.
Guía de mangueraFacilita el enrollado y desenrollado de la manguera
Cierre rápido para la fijación del asa telescópicaAlmacenaje en poco espacio.
Empuñadura ergonómica antideslizante
- Cómoda asa para un manejo sencillo
Manivela plegable
- Almacenaje en poco espacio.
Conexión de mangueras doblada
- Evita la torsión y el doblado de la manguera para obtener el máximo caudal del agua.
Sistema antigoteo
- No hay fugas de agua tras su uso.
Especificaciones
Características técnicas
|Diámetro/longitud de manguera (m)
|60 (1/2") / 50 (5/8") / 35 (3/4")
|Color
|negro
|Peso (kg)
|3,5
|Peso con embalaje incluido (kg)
|5,8
|Dimensiones (la. × an. × al.) (mm)
|565 x 475 x 896
Equipamiento
- Guía de manguera
Videos
Equipos compatibles
Productos actuales
- K 3 Power Control Home
- K 4 Classic Car
- K 4 FJ
- K 4 FJ Home
- K 4 Power Control Flex
- K 4 Power Control Flex Car & Stairs
- K 4 Power Control Flex Home
- K 4 Premium Power Control Flex
- K 4 Premium Power Control Flex, Pack eco!Booster
- K 5 FJ
- K 5 FJ Home
- K 5 Power Control Flex
- K 5 Power Control Flex Home
- K 5 Premium Power Control Flex
- G 7.180
- K 2
- K 2 Basic
- K 2 Basic Car *EU
- K 2 Basic Home *EU
- K 2 Car
- K 2 Car & Home T 150
- K 2 Classic
- K 2 Classic Car & Bike *ES
- K 2 Classic Home *ES
- K 2 Compact
- K 2 Compact Car
- K 2 Full Control
- K 2 Full Control Home
- K 2 Home T 150
- K 2 Premium Full Control
- K 2 Premium Full Control Home
- K 2 Universal Edition
- K 2.00 plus
- K 2.100
- K 2.100 T 50
- K 2.120
- K 2.14
- K 2.14 T 50
- K 2.15
- K 2.16
- K 2.300
- K 2.300 T 50
- K 2.325
- K 2.36 M plus
- K 2.38 M
- K 2.38 M T 50
- K 2.400
- K 2.400 T 50
- K 2.425
- K 2.425 T 50
- K 2.54 M Plus EPC
- K 2.91 MD
- K 2.99 M plus T 50
- K 3
- K 3 Car
- K 3 Car & Home
- K 3 Compact
- K 3 Full Control
- K 3 Full Control Home
- K 3 Full Control Home T350 *EU
- K 3 Home
- K 3 Power Control Car
- K 3 Power Control Home T 5
- K 3 Premium Full Control
- K 3 Premium Full Control Home
- K 3 Premium Power Control Home
- K 3.00 EcoSilent
- K 3.150
- K 3.150 T 250
- K 3.190 *EU
- K 3.500
- K 3.550
- K 3.550 T 250
- K 3.65 MD T 250
- K 3.68 MDD plus
- K 3.91 M WRC
- K 3.91 MD Plus
- K 3.960 M plus
- K 3.98 M
- K 3.99 M plus
- K 4 Classic
- K 4 Classic Home
- K 4 Compact + Kit limpieza tuberías
- K 4 Compact Car
- K 4 Compact UM Home
- K 4 Full Control
- K 4 Full Control Car
- K 4 Full Control Car & Home
- K 4 Full Control Home
- K 4 Power Control Car
- K 4 Power Control Car Kit
- K 4 Power Control Flex Home, Pack eco!Booster
- K 4 Power Control Flex, Pack eco!Booster
- K 4 Premium
- K 4 Premium Car
- K 4 Premium Full Control
- K 4 Premium Full Control Home
- K 4 Premium Home
- K 4 Premium Power Control Home
- K 4 WCM
- K 4.00 EcoSilent
- K 4.68 MD Plus
- K 4.86M Plus
- K 4.98 MD plus
- K 4.99 M plus
- K 5
- K 5 Basic
- K 5 Classic
- K 5 Classic Home
- K 5 Compact
- K 5 Compact Home
- K 5 Full Control
- K 5 Full Control Home
- K 5 Full Control Plus
- K 5 Power Control Flex Home&Brush Anniversary Edition
- K 5 Power Control Flex, Pack eco!Booster
- K 5 Power Control Home
- K 5 Power control Home Kit
- K 5 Premium
- K 5 Premium Car
- K 5 Premium FC Plus Home Wood*UE
- K 5 Premium Full Control
- K 5 Premium Full Control Plus
- K 5 Premium Full Control Plus Home
- K 5 Premium Home T 350
- K 5 Premium Power Control
- K 5 Premium Power Control Flex Home
- K 5 Premium Power Control Home
- K 5 Premium Smart Control Flex, Pack eco!Booster
- K 5 Premium Smart Control Home
- K 5 Smart Control Home
- K 5.55 Jubilee
- K 5.68 MDD PLUS
- K 5.85 M
- K 5.85 MD Plus
- K 5.91 MDD Plus
- K 5.96 MD
- K 6.15 M plus T 300
- K 6.85 MD PLUS WB
- K 6.91 MD
- K 7 Compact
- K 7 Full Control
- K 7 Full Control Home
- K 7 Full Control Plus
- K 7 Full Control Plus Home
- K 7 Power
- K 7 Power Home
- K 7 Power Pack Placas Solares
- K 7 Premium
- K 7 Premium Car
- K 7 Premium Full Control
- K 7 Premium Full Control Home
- K 7 Premium Full Control Plus
- K 7 Premium Full Control Plus Home
- K 7 Premium Home
- K 7 Premium Power
- K 7 Premium Power Flex
- K 7 Premium Power Flex Home
- K 7 Premium Power Home
- K 7 Premium Smart Control Flex
- K 7 Premium Smart Control Flex Home
- K 7 Premium Smart Control Flex Home, Pack eco!Booster
- K 7 Premium Smart Control Flex, Pack eco!Booster
- K 7 Premium Smart Control Home
- K 7 Smart Control Flex
- K 7 Smart Control Flex Home
- K 7 Smart Control Flex Home, Pack eco!Booster
- K 7 Smart Control Flex eco!Booster
- K 7 Smart Control Flex, Pack eco!Booster
- K 7 Smart Control Set
- K 7.20 M plus
- K 7.21 M plus
- K 7.710 T 400
- K 7.750
- K 7.80 M plus
- K 7.80 MD Plus
- K 7.85 MDD PLUS WB
- K 7.85 MDD T 300
- K 7.91 MD
- K 720M *EU
- K Mini
- K5 Full Control + Cepillo PS 30
- KHB 6 Battery Set
- KHB 6 Plus Battery Set MJ
- KHD 4 L Basic Car
- KHD 4-2 AN *ES
- KHP 2 Car
- K 2 Battery
- K 2 Power Control Car
- K 2 Universal Edition Car
- K 2 Compact Home
- K 3 Full Control Car
- K 3 Full Control Home
- K 4 Power Control
- K 4 Premium Power Control
- K 5 Power Control
- K 5 Premium Full Control Home
- K 5 Premium Smart Control
- K 5 Premium Smart Control Flex Home, Pack eco!Booster
- K 5 Smart Control
- K 5 Smart Control Flex, Pack eco!Booster
- K 7
- K 7 Premium Smart Control
- K 7 Smart Control
- K 7 Smart Control Home
Campos de aplicación
- Riego de jardines
- Superficies medianas y grandes