HT 4

Todo bajo control: el carro portamangueras destaca por su enrollador de mangueras robusto, un pie de apoyo extraancho para una máxima estabilidad, una guía de mangueras precisa y un asa ajustable en altura.

El carro portamangueras estable y robusto permite un almacenamiento en poco espacio de la manguera de riego y ofrece un manejo muy cómodo. Con la manivela ergonómica, así como la guía de mangueras estable, la manguera se enrolla de forma fiable y uniforme. Asimismo, el carro portamangueras destaca por un pie de apoyo extraancho para una máxima estabilidad y resistencia frente a los rayos UV y las heladas. Gracias al innovador cierre rápido, el asa telescópica puede ajustarse cómodamente a la altura adecuada o también empujarse por completo hacia abajo. En definitiva, principalmente proporciona un almacenamiento en poco espacio. Kärcher ofrece 5 años de garantía del fabricante. El carro portamangueras se suministra montado.

Características y ventajas
HT 4: Elevada estabilidad y firmeza
Gracias al pie de apoyo extraancho y al bajo centro de gravedad del enrollador de mangueras.
HT 4: Guía de manguera
Facilita el enrollado y desenrollado de la manguera
HT 4: Cierre rápido para la fijación del asa telescópica
Almacenaje en poco espacio.
Empuñadura ergonómica antideslizante
  • Cómoda asa para un manejo sencillo
Manivela plegable
  • Almacenaje en poco espacio.
Conexión de mangueras doblada
  • Evita la torsión y el doblado de la manguera para obtener el máximo caudal del agua.
Sistema antigoteo
  • No hay fugas de agua tras su uso.
Especificaciones

Características técnicas

Diámetro/longitud de manguera (m) 60 (1/2") / 50 (5/8") / 35 (3/4")
Color negro
Peso (kg) 3,5
Peso con embalaje incluido (kg) 5,8
Dimensiones (la. × an. × al.) (mm) 565 x 475 x 896

Equipamiento

  • Guía de manguera
HT 4
  • Riego de jardines
  • Superficies medianas y grandes
