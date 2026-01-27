HR 4.30 Set
Para el almacenaje de la manguera en la pared y como soporte portamangueras móvil: el kit HR 4.30 con manguera de 30 m, accesorios y soporte para boquilla ofrece ambos para un riego flexible.
Sencillamente práctico. Doblemente funcional. Este soporte portamangueras permite tanto el almacenamiento de la manguera en la pared como el uso móvil en el jardín. En el soporte de pared pueden colgarse las boquillas y las lanzas de riego para tenerlas siempre a mano. El HR 4.30 se puede extraer fácilmente del soporte y transportarse cómodamente gracias al asa ergonómica. Con la ayuda de la manivela libre, la manguera de riego se enrolla sin esfuerzo y se puede almacenar de forma ordenada y con cuidado, sin dobleces ni enredos molestos. El producto destaca además por su diseño compacto y una elevada estabilidad gracias a un punto de gravedad bajo, así como por su manguera de riego de 30 metros, acoplamientos, adaptador de grifo y boquilla. El enrollador de mangueras se entrega totalmente montado y está listo en todo momento. Además, el equipo es resistente a los rayos UV y las heladas, por lo que tiene una larga vida útil y es robusto en el uso diario. Kärcher ofrece 5 años de garantía.
Características y ventajas
Función 2 en 1: enrollador de mangueras y soporte de mangueraTanto almacenamiento de la manguera en la pared como uso móvil en el jardín.
Práctico soporte para boquillaLas boquillas y las lanzas de riego pueden engancharse cómodamente en el soporte de pared y guardarse cómodamente.
Soporte de paredMontaje sencillo y rápido del almacenaje práctico.
Manivela plegable
- Almacenaje en poco espacio.
Dimensiones compactas
- Fácil de guardar
Listo de inmediato
- Accesorios de riego incluidos en el equipo de serie.
Conexión de mangueras doblada
- Evita la torsión y el doblado de la manguera para obtener el máximo caudal del agua.
Especificaciones
Características técnicas
|Longitud de la manguera (m)
|30
|Diámetro/longitud de manguera (m)
|40 (1/2") / 30 (5/8") / 25 (3/4")
|Presión de estallido (bar)
|24
|Distancia entre tornillos para el montaje en la pared (mm)
|160
|Color
|negro
|Peso (kg)
|2
|Peso con embalaje incluido (kg)
|6,9
|Dimensiones (la. × an. × al.) (mm)
|363 x 475 x 500
Incluido en el equipamiento de serie
- Conector de mangueras: 3 Unidad(es)
- Conector de mangueras con Aqua Stop: 1 Unidad(es)
- Conexión de grifo G3/4 con reductor G1/2: 1 Unidad(es)
- Boquilla Plus 2.645-177.0: 1 Unidad(es)
- Manguera PrimoFlex 1/2": 30 m
Equipamiento
- Set
- Soporte para boquilla
- Patrón de pulverización: chorro de cono
- Patrón de pulverización: chorro concentrado
- Soporte de pared incl. tornillos y tacos
Campos de aplicación
- Riego de jardines
- Superficies pequeñas y medianas