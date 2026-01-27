HR 4.30 Set

Para el almacenaje de la manguera en la pared y como soporte portamangueras móvil: el kit HR 4.30 con manguera de 30 m, accesorios y soporte para boquilla ofrece ambos para un riego flexible.

Sencillamente práctico. Doblemente funcional. Este soporte portamangueras permite tanto el almacenamiento de la manguera en la pared como el uso móvil en el jardín. En el soporte de pared pueden colgarse las boquillas y las lanzas de riego para tenerlas siempre a mano. El HR 4.30 se puede extraer fácilmente del soporte y transportarse cómodamente gracias al asa ergonómica. Con la ayuda de la manivela libre, la manguera de riego se enrolla sin esfuerzo y se puede almacenar de forma ordenada y con cuidado, sin dobleces ni enredos molestos. El producto destaca además por su diseño compacto y una elevada estabilidad gracias a un punto de gravedad bajo, así como por su manguera de riego de 30 metros, acoplamientos, adaptador de grifo y boquilla. El enrollador de mangueras se entrega totalmente montado y está listo en todo momento. Además, el equipo es resistente a los rayos UV y las heladas, por lo que tiene una larga vida útil y es robusto en el uso diario. Kärcher ofrece 5 años de garantía.

Características y ventajas
HR 4.30 Set: Función 2 en 1: enrollador de mangueras y soporte de manguera
Función 2 en 1: enrollador de mangueras y soporte de manguera
Tanto almacenamiento de la manguera en la pared como uso móvil en el jardín.
HR 4.30 Set: Práctico soporte para boquilla
Práctico soporte para boquilla
Las boquillas y las lanzas de riego pueden engancharse cómodamente en el soporte de pared y guardarse cómodamente.
HR 4.30 Set: Soporte de pared
Soporte de pared
Montaje sencillo y rápido del almacenaje práctico.
Manivela plegable
  • Almacenaje en poco espacio.
Dimensiones compactas
  • Fácil de guardar
Listo de inmediato
  • Accesorios de riego incluidos en el equipo de serie.
Conexión de mangueras doblada
  • Evita la torsión y el doblado de la manguera para obtener el máximo caudal del agua.
Especificaciones

Características técnicas

Longitud de la manguera (m) 30
Diámetro/longitud de manguera (m) 40 (1/2") / 30 (5/8") / 25 (3/4")
Presión de estallido (bar) 24
Distancia entre tornillos para el montaje en la pared (mm) 160
Color negro
Peso (kg) 2
Peso con embalaje incluido (kg) 6,9
Dimensiones (la. × an. × al.) (mm) 363 x 475 x 500

Incluido en el equipamiento de serie

  • Conector de mangueras: 3 Unidad(es)
  • Conector de mangueras con Aqua Stop: 1 Unidad(es)
  • Conexión de grifo G3/4 con reductor G1/2: 1 Unidad(es)
  • Boquilla Plus 2.645-177.0: 1 Unidad(es)
  • Manguera PrimoFlex 1/2": 30 m

Equipamiento

  • Set
  • Soporte para boquilla
  • Patrón de pulverización: chorro de cono
  • Patrón de pulverización: chorro concentrado
  • Soporte de pared incl. tornillos y tacos
HR 4.30 Set
HR 4.30 Set
HR 4.30 Set
HR 4.30 Set
HR 4.30 Set
Videos
Equipos compatibles
Productos actuales
Campos de aplicación
  • Riego de jardines
  • Superficies pequeñas y medianas
Accesorios