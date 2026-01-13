Lanza de spray Premium

Lanza de riego Premium robusta y de larga vida útil en equipamiento superior. Para el riego de superficies pequeñas o medianas. Múltiples campos de aplicación: desde el riego a ras de suelo hasta por encima de la cabeza.

La lanza de riego Premium ergonómica de Kärcher es una obra maestra de perfección y comodidad. Sus múltiples posibilidades de uso la convierten en una auténtica todoterreno y una multitalento universal. La lanza de riego Premium es ideal para regar superficies y jardines de tamaño pequeño y mediano. La lanza de riego telescópica permite trabajar con una comodidad total, tanto en el riego a ras de suelo como por encima de la cabeza, por ejemplo, para regar plantas colgantes. Esta lograda combinación de diseño elegante, funcionalidad superior y ergonomía perfecta convence totalmente y convierte a la lanza de riego Premium de Kärcher en el equipo ideal, incluso para los usos continuados de larga duración. En resumen: la solución ideal para disfrutar cuidando su jardín. Por cierto, las boquillas Kärcher son compatibles con todos los sistemas Click disponibles. Detalles de equipamiento: cabezal pulverizador móvil (180°), lanza telescópica (70-105 cm), ajuste del caudal de agua con una mano (incl. función ON/OFF), posibilidad de colgar cómodamente, 6 patrones de pulverización

Características y ventajas
Lanza de spray Premium: 6 variantes de chorro
6 variantes de chorro
Para un riego según las necesidades
Lanza de spray Premium: Lanza telescópica (70-105 cm)
Lanza telescópica (70-105 cm)
Para todo tipo de aplicaciones
Lanza de spray Premium: Ajuste del volumen de caudal de agua con una mano y función ON/OFF
Ajuste del volumen de caudal de agua con una mano y función ON/OFF
Para un manejo sencillo y cómodo
Boquilla rociadora giratoria (180°)
  • Diferentes ángulos de pulverización para un sistema de riego preciso.
Práctica opción de almacenamiento colgado
  • Fácil de guardar
Especificaciones

Características técnicas

Color negro
Peso (kg) 0,5
Peso con embalaje incluido (kg) 0,5
Dimensiones (la. × an. × al.) (mm) 780 x 150 x 66

Equipamiento

  • Patrón de pulverización: chorro de cono
  • Patrón de pulverización: neblina de pulverización
  • Patrón de pulverización: chorro plano horizontal
  • Patrón de pulverización: chorro concentrado
  • Patrón de pulverización: aspersor
  • Patrón de pulverización: chorro plano vertical
Videos
Campos de aplicación
  • Riego de jardines
  • Huerto
  • Plantas en macetas
  • Plantas ornamentales
  • Equipos y herramientas de jardín
