Lanza de spray Premium
Lanza de riego Premium robusta y de larga vida útil en equipamiento superior. Para el riego de superficies pequeñas o medianas. Múltiples campos de aplicación: desde el riego a ras de suelo hasta por encima de la cabeza.
La lanza de riego Premium ergonómica de Kärcher es una obra maestra de perfección y comodidad. Sus múltiples posibilidades de uso la convierten en una auténtica todoterreno y una multitalento universal. La lanza de riego Premium es ideal para regar superficies y jardines de tamaño pequeño y mediano. La lanza de riego telescópica permite trabajar con una comodidad total, tanto en el riego a ras de suelo como por encima de la cabeza, por ejemplo, para regar plantas colgantes. Esta lograda combinación de diseño elegante, funcionalidad superior y ergonomía perfecta convence totalmente y convierte a la lanza de riego Premium de Kärcher en el equipo ideal, incluso para los usos continuados de larga duración. En resumen: la solución ideal para disfrutar cuidando su jardín. Por cierto, las boquillas Kärcher son compatibles con todos los sistemas Click disponibles. Detalles de equipamiento: cabezal pulverizador móvil (180°), lanza telescópica (70-105 cm), ajuste del caudal de agua con una mano (incl. función ON/OFF), posibilidad de colgar cómodamente, 6 patrones de pulverización
Características y ventajas
6 variantes de chorroPara un riego según las necesidades
Lanza telescópica (70-105 cm)Para todo tipo de aplicaciones
Ajuste del volumen de caudal de agua con una mano y función ON/OFFPara un manejo sencillo y cómodo
Boquilla rociadora giratoria (180°)
- Diferentes ángulos de pulverización para un sistema de riego preciso.
Práctica opción de almacenamiento colgado
- Fácil de guardar
Especificaciones
Características técnicas
|Color
|negro
|Peso (kg)
|0,5
|Peso con embalaje incluido (kg)
|0,5
|Dimensiones (la. × an. × al.) (mm)
|780 x 150 x 66
Equipamiento
- Patrón de pulverización: chorro de cono
- Patrón de pulverización: neblina de pulverización
- Patrón de pulverización: chorro plano horizontal
- Patrón de pulverización: chorro concentrado
- Patrón de pulverización: aspersor
- Patrón de pulverización: chorro plano vertical
Campos de aplicación
- Riego de jardines
- Huerto
- Plantas en macetas
- Plantas ornamentales
- Equipos y herramientas de jardín