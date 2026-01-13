La lanza de riego Premium ergonómica de Kärcher es una obra maestra de perfección y comodidad. Sus múltiples posibilidades de uso la convierten en una auténtica todoterreno y una multitalento universal. La lanza de riego Premium es ideal para regar superficies y jardines de tamaño pequeño y mediano. La lanza de riego telescópica permite trabajar con una comodidad total, tanto en el riego a ras de suelo como por encima de la cabeza, por ejemplo, para regar plantas colgantes. Esta lograda combinación de diseño elegante, funcionalidad superior y ergonomía perfecta convence totalmente y convierte a la lanza de riego Premium de Kärcher en el equipo ideal, incluso para los usos continuados de larga duración. En resumen: la solución ideal para disfrutar cuidando su jardín. Por cierto, las boquillas Kärcher son compatibles con todos los sistemas Click disponibles. Detalles de equipamiento: cabezal pulverizador móvil (180°), lanza telescópica (70-105 cm), ajuste del caudal de agua con una mano (incl. función ON/OFF), posibilidad de colgar cómodamente, 6 patrones de pulverización