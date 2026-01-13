SensoTimer ST 6 Duo eco!ogic

Preguntas sobre el SensoTimer ST 6 eco!ogic

Información general

El SensoTimer ST6 eco!ogic está equipado solamente con una salida de agua y, por lo tanto, también con un único sensor, mientras que el ST6 Duo eco!ogic cuenta con dos salidas y dos sensores. No obstante, en ambos modelos se emplea el mismo display. Si al principio no se programa un segundo sensor, hasta nuevo aviso en el display tampoco se mostrará un segundo sensor. Esto es aplicable hasta que se reinicializa el SensoTimer.

Para el SensoTimer existen dos tipos de conexión:
a) Montaje de la unidad de la válvula directamente en el grifo de agua.
b) Montaje de la unidad de la válvula en una pared. Para ello, para cada manguera se puede instalar una fuente de alimentación del grifo de agua a la posición deseada; por ejemplo, una pared de la casa. Las ventanas de la parte trasera de la unidad de la válvula permiten un montaje sencillo. De este modo, por ejemplo, se puede instalar un distribuidor de varias vías en el grifo de agua y se crea una conexión libre para el riego manual.

Sí, el SensoTimer es idóneo para el servicio de un sistema de riego subterráneo con un caudal elevado.

Entre ellos, se encuentran:
a) Aspersor rectangular
b) Aspersor circular
c) Manguera porosa
d) Sistema de riego Kärcher Rain System

Sensor

El lugar óptimo para el sensor es cerca de la zona del sistema de riego.

Sin obstáculos, la unidad de mando y el sensor pueden colocarse a una distancia de hasta 100 m.

No. Cada sensor está conectado a la unidad de mando a través de una dirección individual y está asignado a una salida de agua específica. Para garantizar un servicio sin interferencias, es necesario llevar a cabo el proceso de programación durante la puesta en funcionamiento.

Durante la primera hora tras la puesta en funcionamiento el sensor envía con un minuto de intervalo sus datos de medición a la unidad de mando. A continuación, la transmisión tiene lugar cada 30 minutos.

Una vez que haya establecido todos los ajustes, puede comprobar el funcionamiento de forma muy sencilla vertiendo unas gotas de agua en la superficie del cepillo de esponja de color blanco del sensor. Tras unos segundos, las gotas vertidas aparecerán en el display de la unidad de mando. Normalmente la cantidad de gotas asciende a cinco gotas completas, ya que el cepillo de esponja reacciona de forma muy sensible a su medición.

Funciones

Al principio son suficientes los ajustes de fábrica. No obstante, es necesario comprobar los ajustes y, en caso necesario, adaptarlos a las necesidades de cada planta. Especialmente para el nivel mínimo de activación del sistema de riego. Todos los ajustes pueden volver a modificarse posteriormente según se desee.

El sensor envía el valor de humedad cada 30 minutos a la unidad de mando.

La sensación de humedad varía en función del tipo de tierra. Por ejemplo, la tierra para plantas es capaz de absorber el agua como una esponja y parece estar seca relativamente rápido. No obstante, el SensoTimer sigue mostrando en el display cinco gotas. Esto es debido a que el contenido de humedad real de la tierra para plantas es mayor de lo que se percibe.

El sensor envía información cada 30 minutos. En los casos más prolongados, el sistema de riego permanece activo durante 29 minutos, antes de que el sensor transmita la señal y se finalice el riego. Asimismo, el sistema de riego se detiene en cuanto el agua entra en contacto con el cepillo de esponja del sensor. El agua se va distribuyendo poco a poco de forma uniforme por el suelo.

Con la función eco!ogic, el riego puede retrasarse entre uno y siete días. De este modo, es posible ahorrar aún más agua y se estimula el crecimiento de las raíces de las plantas.
Si el ajuste se establece en [ -d ], la función se desconecta y el sistema de riego se inicia en cuanto la humedad del suelo medida desciende por debajo del nivel mínimo de activación definido.
Si la función se activa, el riego se aplaza hasta el momento establecido.

Ejemplo para un retraso de dos días:
supongamos que el sistema de riego definido debería iniciarse el lunes a las 8 h coincidiendo con el descenso del valor de humedad. Si hasta entonces no ha llovido y se ha definido un retraso de dos días, el sistema de riego no se iniciará hasta el miércoles a las 8 h. Si entretanto ha llovido y el suelo está lo suficientemente húmedo, el sistema de riego no volverá a iniciarse hasta el próximo momento definido coincidiendo con el descenso del valor de humedad. Este momento se aplaza otra vez dos días según el retraso definido.

Sí. Para ello, retire las baterías de los sensores y de la unidad de mando, y vuelva a colocarlas poco tiempo después. Durante el inicio de la unidad de mando, mantenga pulsada la tecla [ok] hasta que aparezcan todos los símbolos en el display y la hora empiece a parpadear. Una vez ajustada la hora, empieza la cuenta atrás y el sensor 1 puede programarse. Preste atención al orden de la instalación al colocar la batería.

Eliminación de errores

Cuando en el display aparece «ERR», hay un problema en la válvula. Es posible que la válvula esté siendo bloqueada por un cuerpo extraño. Para reiniciar el SensoTimer, debe volver a colocar la batería. A continuación, extraiga la conexión de grifos de la válvula y busque el cuerpo extraño. Trate de abrir la válvula con el modo de riego manual y expulse el cuerpo extraño.

El símbolo de radiofrecuencia parpadea cuando el panel de mando está buscando la señal de radiofrecuencia del sensor. Si durante una hora el panel de mando no recibe ninguna señal, en el display se indicará «Off». Al pulsar la tecla [ok], volverá a buscarse la señal.

El símbolo de radiofrecuencia parpadea cuando...
a) La distancia entre el sensor y la unidad de mando es demasiado grande o la señal de radiofrecuencia se interrumpe a causa de objetos.
Consejo: reduzca la distancia entre el panel de mando y el sensor.
b) El panel de mando se ha reiniciado.
La señal se encuentra automáticamente en un plazo de media hora.
Consejo: cuando retire la batería del sensor y vuelva a colocarla, la señal se encontrará en un minuto.
c) La señal de radiofrecuencia interfiere con otra señal y el panel de mando no encuentra el sensor.
Consejo: cuando la otra señal deja de interferir, el sensor se encuentra automáticamente en un plazo de 30 minutos.

La aparición de «OFF» en el display puede señalar dos posibles causas:
a) La batería está vacía.
Cuando la batería está vacía, en el display aparece «OFF». Además, el símbolo de la batería en el display aparece vacío. Debe cambiarse la batería.
b) Falta la señal del sensor.
Cuando el panel de mando pierde la señal del sensor, se inicia la búsqueda de la señal y el símbolo de radiofrecuencia parpadea. Si en un plazo de una hora el panel de mando no recibe ninguna señal, en el display aparece «OFF». En tal caso, el símbolo de batería muestra el estado actual de la batería y el símbolo de radiofrecuencia parpadea. Reinicie pulsando la tecla [ok].

Compruebe si el cepillo de esponja del sensor está realmente en contacto con la tierra. Preste atención al aviso en el manual de instrucciones «Implantar sensor»

Almacenaje en invierno

Desenrosque la válvula del grifo de agua y vacíe el SensoTimer abriendo las válvulas en modo manual. Desmonte las baterías de la unidad de mando y el sensor, y conserve todas las piezas hasta la próxima primavera en una habitación protegida de las heladas. Recomendación: coincidiendo con el inicio de cada estación de riego, utilice baterías nuevas

Recambios

Sí, es posible cambiar el SensoTimer y, a continuación, «programar» un nuevo sensor. Los sensores también están disponibles como recambios
(Referencia: 4.645-499.0).

El cepillo de esponja del sensor debe cambiarse anualmente al principio de cada nueva estación de riego para garantizar una medición correcta. El cepillo de esponja del sensor se comercializa con la referencia 2.645-242.0.