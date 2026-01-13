Con la función eco!ogic, el riego puede retrasarse entre uno y siete días. De este modo, es posible ahorrar aún más agua y se estimula el crecimiento de las raíces de las plantas.

Si el ajuste se establece en [ -d ], la función se desconecta y el sistema de riego se inicia en cuanto la humedad del suelo medida desciende por debajo del nivel mínimo de activación definido.

Si la función se activa, el riego se aplaza hasta el momento establecido.

Ejemplo para un retraso de dos días:

supongamos que el sistema de riego definido debería iniciarse el lunes a las 8 h coincidiendo con el descenso del valor de humedad. Si hasta entonces no ha llovido y se ha definido un retraso de dos días, el sistema de riego no se iniciará hasta el miércoles a las 8 h. Si entretanto ha llovido y el suelo está lo suficientemente húmedo, el sistema de riego no volverá a iniciarse hasta el próximo momento definido coincidiendo con el descenso del valor de humedad. Este momento se aplaza otra vez dos días según el retraso definido.