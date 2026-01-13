La piqueta de sujeción a tierra forma parte del sistema Rain System® de Kärcher. Fija firmemente la manguera del sistema Rain System® de Kärcher y la manguera de goteo en el punto deseado y establece la distancia necesaria respecto al suelo. La piqueta de sujeción a tierra de 17 cm de longitud dispone de una marca auxiliar para determinar cómodamente la profundidad óptima. El anillo de goma del ojal garantiza una fijación segura de las mangueras. El sistema Rain System® de Kärcher combina las ventajas del Micro-Dripping con las del riego convencional. El sistema de riego Rain System® de Kärcher, de eficacia superior, funciona con una presión de hasta 4 bar e incluye una manguera de 0,5 in con manguitos de goteo y pulverización. El sistema Rain System® de Kärcher puede adaptarse individualmente a casi todos los jardines y funciona perfectamente con SensoTimer para conseguir un control del riego en función de las necesidades.