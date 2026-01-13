Piqueta
La piqueta de sujeción a tierra sirve para instalar y fijar las mangueras del sistema Rain System® de Kärcher y las mangueras de goteo. El anillo de goma integrado en el ojal garantiza una sujeción óptima.
La piqueta de sujeción a tierra forma parte del sistema Rain System® de Kärcher. Fija firmemente la manguera del sistema Rain System® de Kärcher y la manguera de goteo en el punto deseado y establece la distancia necesaria respecto al suelo. La piqueta de sujeción a tierra de 17 cm de longitud dispone de una marca auxiliar para determinar cómodamente la profundidad óptima. El anillo de goma del ojal garantiza una fijación segura de las mangueras. El sistema Rain System® de Kärcher combina las ventajas del Micro-Dripping con las del riego convencional. El sistema de riego Rain System® de Kärcher, de eficacia superior, funciona con una presión de hasta 4 bar e incluye una manguera de 0,5 in con manguitos de goteo y pulverización. El sistema Rain System® de Kärcher puede adaptarse individualmente a casi todos los jardines y funciona perfectamente con SensoTimer para conseguir un control del riego en función de las necesidades.
Características y ventajas
Piqueta de sujeción a tierra puntiaguda
- Fácil de introducir en la tierra.
Anillo de goma para su fijación
- La manguera y la manguera porosa del sistema de riego Kärcher Rain System® se pueden fijar de forma óptima.
Construcción resistente
- Piqueta de sujeción a tierra especialmente estable.
Marca auxiliar
- Determinación de la profundidad óptima.
Diseño ergonómico
- Manejo ligero.
Especificaciones
Características técnicas
|Color
|negro
|Peso con embalaje incluido (kg)
|0,1
|Dimensiones (la. × an. × al.) (mm)
|24 x 25 x 169
Incluido en el equipamiento de serie
- Piquetas: 5 Unidad(es)
- Riego de jardines
- Arriates, huertos