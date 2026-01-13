Conector de tres vías con regulación
El conector de tres vías con regulación une 3 mangueras del sistema Rain System® de Kärcher o mangueras de goteo. La salida lateral es regulable y resulta óptima para conectar la manguera de goteo.
El conector de tres vías con regulación forma parte del sistema Rain System® de Kärcher. Une tres mangueras del sistema Rain System® de Kärcher o mangueras de goteo entre sí y permite montar dos mangueras independientes. De esta manera, el sistema se adapta perfectamente a las necesidades individuales. La salida lateral es regulable en cuanto a volumen y, por tanto, en cuanto a presión y resulta idónea para, p. ej., conectar la manguera de goteo. El montaje de la manguera se realiza sin herramientas y es especialmente sencillo. Para ello, la manguera se coloca fácilmente en el conector de tres vías y se fija mediante una tuerca racor. El sistema de riego Rain System® de Kärcher, de eficacia superior, combina las ventajas del Micro-Dripping con las del riego convencional, funciona con una presión de hasta 4 bar e incluye una manguera de 0,5 in con manguitos de goteo y pulverización. El sistema Rain System™ de Kärcher puede adaptarse individualmente a casi todos los tipos de jardín y se combina perfectamente con SensoTimer™ para conseguir un control del riego en función de las necesidades.
Características y ventajas
Salida lateral regulable
- Sistema de riego de plantas específico y que se adapta a las necesidades.
- La salida lateral resulta ideal como conexión de la manguera de goteo.
Conector de tres vías con tres conexiones
- Para conectar mangueras y mangueras porosas del sistema de riego Kärcher Rain System®.
Diseño ergonómico
- Manejo ligero.
Especificaciones
Características técnicas
|Presión máx. (bar)
|4
|Color
|negro
|Peso (kg)
|0,1
|Peso con embalaje incluido (kg)
|0,1
|Dimensiones (la. × an. × al.) (mm)
|108 x 102 x 33
Incluido en el equipamiento de serie
- Conectores de tres vías con regulación: 2 Unidad(es)
Equipamiento
- Caudal de agua regulable
Campos de aplicación
- Riego de jardines
- Arriates, huertos