La manguera de goteo de 10 m de longitud forma parte del sistema Rain System® de Kärcher. El agua gotea uniformemente por toda la longitud de la manguera, aterriza justo donde se necesita y, por ello, proporciona un riego altamente eficaz de los setos y los arbustos. Según se necesite, la manguera puede acortarse, alargarse mediante un conector de dos vías o bifurcarse con un conector de tres vías (longitud máxima de la manguera: 50 m). Para conectarla al sistema Rain System® de Kärcher, se recomienda especialmente el conector de tres vías. Mediante la salida regulable lateralmente se puede ajustar, de forma óptima, la cantidad de agua necesaria para la manguera de goteo. La manguera de doble capa no contiene cadmio, bario ni plomo y, por ello, es totalmente inofensiva para la salud. De forma óptima, la manguera se utiliza con hasta 2 bar. No se necesitan herramientas para montar la manguera y, por ello, resulta especialmente sencillo. El sistema Rain System™ de Kärcher combina las ventajas del Micro-Dripping con las del riego convencional, funciona con una presión de hasta 4 bar y se adapta individualmente a casi todos los tipos de jardín.