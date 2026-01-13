Manguera del sistema de riego Kärcher Rain System®
La manguera del sistema Rain System® de Kärcher suministra agua al sistema Rain System® de Kärcher. Se pueden acoplar directamente a la manguera distintos componentes de distribución regulables.
La manguera del sistema Rain System® de Kärcher es el componente principal del sistema Rain System® de Kärcher. Distribuye el agua de manera uniforme dentro del sistema. Los manguitos de goteo, sellado y pulverización se fijan de forma óptima a la manguera. En función de las necesidades, la manguera puede acortarse, alargarse mediante un conector de dos vías o bifurcarse con un conector de tres vías. En el extremo de la manguera, se puede conectar, p. ej., la manguera de goteo. La manguera tiene una longitud de 10 m. La armadura tejida a prueba de presión no contiene cadmio, bario ni plomo y, por ello, es totalmente inofensiva para la salud. La capa exterior contra radiación ultravioleta y resistente a la intemperie protege el material y la capa intermedia opaca evita la formación de algas en la manguera. El montaje de la manguera es muy sencillo y puede realizarse sin herramientas. El sistema Rain System™ de Kärcher combina las ventajas del Micro-Dripping con las del riego convencional, funciona con una presión de hasta 4 bar e incluye una manguera de 0,5 in con manguitos de goteo y pulverización. El sistema Rain System™ de Kärcher puede adaptarse individualmente a casi todos los tipos de jardín y se combina perfectamente con SensoTimer™ para conseguir un control del riego en función de las necesidades.
Características y ventajas
Manguera de alimentación del sistema Rain System® de Kärcher.
- Los manguitos de goteo, sellado y pulverización se fijan perfectamente a ella.
Manguera de riego de alta calidad
- Respetuosa con el medio ambiente e inofensiva para la salud.
Sin cadmio, bario ni plomo
- Respetuosa con el medio ambiente e inofensiva para la salud.
6 años de garantía
- Larga vida útil.
Alta resistencia térmica de –20 a 65 °C.
- Resistencia garantizada.
Capa intermedia opaca
- Impedimento de la formación de algas en la manguera.
Manguera de riego de fácil manejo con recubrimiento tejido a prueba de presión
- Para permitir un manejo sencillo.
- Robustez y larga vida útil garantizadas.
Manguera de riego de fácil manejo con recubrimiento tejido a prueba de presión
Manguera de riego de calidad de 3 capas
- Colocación extremadamente flexible.
Especificaciones
Características técnicas
|Diámetro
|1/2″
|Longitud de la manguera (m)
|10
|Presión máx. (bar)
|4
|Color
|negro
|Peso (kg)
|1,2
|Peso con embalaje incluido (kg)
|1,2
|Dimensiones (la. × an. × al.) (mm)
|262 x 258 x 70
Campos de aplicación
- Riego de jardines
- Arriates, huertos