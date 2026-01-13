La manguera del sistema Rain System® de Kärcher es el componente principal del sistema Rain System® de Kärcher. Distribuye el agua de manera uniforme dentro del sistema. Los manguitos de goteo, sellado y pulverización se fijan de forma óptima a la manguera. En función de las necesidades, la manguera puede acortarse, alargarse mediante un conector de dos vías o bifurcarse con un conector de tres vías. En el extremo de la manguera, se puede conectar, p. ej., la manguera de goteo. La manguera tiene una longitud de 10 m. La armadura tejida a prueba de presión no contiene cadmio, bario ni plomo y, por ello, es totalmente inofensiva para la salud. La capa exterior contra radiación ultravioleta y resistente a la intemperie protege el material y la capa intermedia opaca evita la formación de algas en la manguera. El montaje de la manguera es muy sencillo y puede realizarse sin herramientas. El sistema Rain System™ de Kärcher combina las ventajas del Micro-Dripping con las del riego convencional, funciona con una presión de hasta 4 bar e incluye una manguera de 0,5 in con manguitos de goteo y pulverización. El sistema Rain System™ de Kärcher puede adaptarse individualmente a casi todos los tipos de jardín y se combina perfectamente con SensoTimer™ para conseguir un control del riego en función de las necesidades.