El conector de dos vías forma parte del sistema Rain System® de Kärcher. Une dos mangueras del sistema Rain System® de Kärcher o mangueras de goteo entre sí y permite una adaptación individual en función de las necesidades. El conector de dos vías es ideal para conectar el extremo de la manguera del sistema Rain System® de Kärcher a la manguera de goteo o para unir dos mangueras del sistema Rain System® de Kärcher entre sí. El montaje de la manguera se realiza sin herramientas y es especialmente sencillo. Para ello, la manguera se coloca fácilmente en el conector de dos vías y se fija mediante una tuerca racor. El sistema Rain System® de Kärcher combina las ventajas del Micro-Dripping con las del riego convencional. El altamente eficaz sistema de riego funciona con una presión de hasta 4 bar, incluye una manguera de 0,5 in con manguitos de goteo y pulverización, puede adaptarse individualmente a casi todos los jardines y se combina perfectamente con SensoTimer™ para conseguir un control del riego en función de las necesidades.