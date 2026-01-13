Conector de dos vías
El conector de dos vías une 2 mangueras del sistema Rain System® de Kärcher o mangueras de goteo. Con ayuda del conector de dos vías, se puede conectar, p. ej., la manguera de goteo a la manguera del sistema Rain System® de Kärcher.
El conector de dos vías forma parte del sistema Rain System® de Kärcher. Une dos mangueras del sistema Rain System® de Kärcher o mangueras de goteo entre sí y permite una adaptación individual en función de las necesidades. El conector de dos vías es ideal para conectar el extremo de la manguera del sistema Rain System® de Kärcher a la manguera de goteo o para unir dos mangueras del sistema Rain System® de Kärcher entre sí. El montaje de la manguera se realiza sin herramientas y es especialmente sencillo. Para ello, la manguera se coloca fácilmente en el conector de dos vías y se fija mediante una tuerca racor. El sistema Rain System® de Kärcher combina las ventajas del Micro-Dripping con las del riego convencional. El altamente eficaz sistema de riego funciona con una presión de hasta 4 bar, incluye una manguera de 0,5 in con manguitos de goteo y pulverización, puede adaptarse individualmente a casi todos los jardines y se combina perfectamente con SensoTimer™ para conseguir un control del riego en función de las necesidades.
Características y ventajas
Conector de dos vías con dos conexiones
- Para conectar mangueras y mangueras porosas del sistema de riego Kärcher Rain System®.
Diseño ergonómico
- Manejo ligero.
Especificaciones
Características técnicas
|Presión máx. (bar)
|4
|Color
|negro
|Peso con embalaje incluido (kg)
|0,1
|Dimensiones (la. × an. × al.) (mm)
|101 x 26 x 26
Incluido en el equipamiento de serie
- Conectores de dos vías: 2 Unidad(es)
Campos de aplicación
- Riego de jardines
- Arriates, huertos