Filtro de partículas
El filtro de partículas protege el sistema Rain System® de Kärcher frente a partículas de suciedad de forma fiable. El acoplamiento de filtro se puede desmontar y limpiar fácil y cómodamente.
El filtro de partículas protege el sistema Rain System® de Kärcher frente a partículas de suciedad. El filtro se coloca en el extremo de la manguera de alimentación, en la conexión con el sistema Rain System® de Kärcher. El acoplamiento de filtro se puede desmontar y limpiar sin esfuerzo en cualquier momento. En el lado de entrada, se encuentra una conexión de grifos, que es compatible con todos los sistemas de acoplamiento conocidos. El lado de salida constituye la conexión para la manguera del sistema Rain System® de Kärcher o para la manguera de goteo. Las mangueras se conectan directamente con facilidad y se fijan con la ayuda de la tuerca racor sin necesidad de usar herramientas. El eficaz sistema de riego Rain System® de Kärcher combina las ventajas del Micro-Dripping con las del riego convencional. El sistema funciona con una presión de hasta 4 bar, puede adaptarse individualmentea casi todos los tipos de jardín y se combina perfectamente con SensoTimer™ para conseguir un control del riego en función de las necesidades.
Características y ventajas
Filtro integrado
- Protección del sistema Rain System® de Kärcher frente a partículas de suciedad.
Acoplamiento de filtro extraíble
- Filtro fácil de limpiar.
Diseño ergonómico
- Manejo ligero.
Especificaciones
Características técnicas
|Rosca de empalme
|G3/4
|Presión máx. (bar)
|4
|Color
|negro
|Peso (kg)
|0,1
|Peso con embalaje incluido (kg)
|0,1
|Dimensiones (la. × an. × al.) (mm)
|179 x 47 x 47
Incluido en el equipamiento de serie
- Conexión de grifo G3/4
Equipamiento
- Incl. conexión para manguera del sistema de riego Kärcher Rain System®
Campos de aplicación
- Riego de jardines
- Arriates, huertos
RECAMBIOS ORIGINALES KÄRCHER
No importa donde hayas comprado tu equipo Kärcher, en caso de avería puedes ponerte en contacto con cualquier Servicio de Asistencia Técnica Oficial (S.A.T) de Kärcher de tu zona para realizar una reparación.
Por favor, ten en cuenta las siguientes observaciones importantes:
· Ten en cuenta que las piezas de repuesto sólo pueden ser sustituidas por personal especializado y con formación para ella. En caso de que la máquina haya sido manipulada por cuenta propia, quedará invalidada la garantía (consulta también las Condiciones Generales de Garantía).
· Los recambios no se pueden devolver una vez abierto el envoltorio. Para más información, consulta nuestras Condiciones Generales de Reparación.
Si necesitas localizar el S.A.T más cercano a tu zona haz clic aquí.