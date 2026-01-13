El terminal forma parte del sistema Rain System® de Kärcher. Cierra la manguera del sistema Rain System® de Kärcher o la manguera de goteo, permitiendo así que el sistema se pueda adaptar de manera individual y flexible a la situación correspondiente del jardín. Las mangueras colocadas o acortadas pueden cerrarse por cualquier punto. El montaje de la manguera se realiza sin herramientas y resulta realmente sencillo. Para ello, la manguera se coloca fácilmente en el terminal y se fija mediante una tuerca racor. El sistema Rain System® de Kärcher combina las ventajas del Micro-Dripping con las del riego convencional. El sistema funciona con una presión de hasta 4 bar e incluye una manguera de 0,5 in con manguitos de goteo y pulverización. El sistema Rain System® de Kärcher puede adaptarse individualmente a casi todos los jardines y se combina perfectamente con SensoTimer para conseguir uncontrol del riego económico y en función de las necesidades.