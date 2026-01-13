Terminal
Con el terminal, se pueden cerrar firmemente tanto las mangueras del sistema Rain System® de Kärcher como las mangueras de goteo. Se monta en el extremo de la manguera correspondiente sin necesidad de utilizar herramientas.
El terminal forma parte del sistema Rain System® de Kärcher. Cierra la manguera del sistema Rain System® de Kärcher o la manguera de goteo, permitiendo así que el sistema se pueda adaptar de manera individual y flexible a la situación correspondiente del jardín. Las mangueras colocadas o acortadas pueden cerrarse por cualquier punto. El montaje de la manguera se realiza sin herramientas y resulta realmente sencillo. Para ello, la manguera se coloca fácilmente en el terminal y se fija mediante una tuerca racor. El sistema Rain System® de Kärcher combina las ventajas del Micro-Dripping con las del riego convencional. El sistema funciona con una presión de hasta 4 bar e incluye una manguera de 0,5 in con manguitos de goteo y pulverización. El sistema Rain System® de Kärcher puede adaptarse individualmente a casi todos los jardines y se combina perfectamente con SensoTimer para conseguir uncontrol del riego económico y en función de las necesidades.
Características y ventajas
Terminal
- Cierre seguro de la manguera del sistema Rain System® de Kärcher o la manguera de goteo.
Diseño ergonómico
- Manejo ligero.
Especificaciones
Características técnicas
|Presión máx. (bar)
|4
|Color
|negro
|Dimensiones (la. × an. × al.) (mm)
|64 x 26 x 26
Incluido en el equipamiento de serie
- Terminales grandes: 2 Unidad(es)
Videos
Equipos compatibles
Productos actuales
Campos de aplicación
- Riego de jardines
- Arriates, huertos