Manguera porosa, 25m
Gracias a la distribución uniforme, la manguera de goteo de 25 m de longitud es ideal para regar eficazmente los setos y los arbustos. La manguera se puede alargar hasta 50 m.
La manguera de goteo de 25 m de longitud forma parte del sistema Rain System® de Kärcher. El agua gotea uniformemente por toda la longitud de la manguera y aterriza justo donde se necesita. Por ello, garantiza un riego altamente eficaz de los setos y los arbustos. Según se necesite, la manguera puede acortarse, alargarse mediante un conector de dos vías o bifurcarse con un conector de tres vías (longitud máxima de la manguera: 50 m). Para conectarla al sistema Rain System® de Kärcher, se recomienda especialmente el conector de tres vías. Mediante la salida regulable lateralmente se puede ajustar, de forma óptima, la cantidad de agua necesaria para la manguera de goteo. La manguera de doble capa no contiene cadmio, bario ni plomo y, por ello, es totalmente inofensiva para la salud. De forma óptima, la manguera se utiliza con hasta 2 bar. No se necesitan herramientas para montar la manguera y, por ello, resulta especialmente sencillo. El sistema Rain System™ de Kärcher combina las ventajas del Micro-Dripping con las del riego convencional, funciona con una presión de hasta 4 bar y se adapta individualmente a casi todos los tipos de jardín.
Características y ventajas
Manguera de goteo para el sistema Rain System® de Kärcher
- Sistema de riego directo en todas las plantas.
Puede alargarse hasta 50 m
Manguera de riego de alta calidad
- Respetuosa con el medio ambiente e inofensiva para la salud.
Sin cadmio, bario ni plomo
Resistente al frío
- La manguera también puede permanecer al aire libre en invierno.
La presión óptima para la manguera de goteo es de 2 bar
También puede utilizarse de forma subterránea
- La manguera de goteo puede enterrarse bajo una capa de tierra suelta de hasta 5 cm de profundidad.
25 m de longitud
Especificaciones
Características técnicas
|Diámetro
|1/2″
|Longitud de la manguera (m)
|25
|Presión máx. (bar)
|4
|Caudal de distribución a 4 bar (l/h)
|625
|Color
|negro
|Peso (kg)
|1,3
|Peso con embalaje incluido (kg)
|1,4
|Dimensiones (la. × an. × al.) (mm)
|235 x 455 x 29
Equipamiento
- Resistente al frío
Campos de aplicación
- Riego de jardines
- Setos
- Plantación en línea