Kit de manguera porosa
Gracias a la distribución uniforme, el juego de manguera de goteo listo para conectar (incl. filtro y terminal) es particularmente idóneo para regar los setos y los arbustos de manera eficaz.
El juego de manguera de goteo es un juego completo, listo para conectar, e incluye un filtro de partículas, una manguera de goteo de 20 m y un terminal. El agua gotea uniformemente por toda la longitud de la manguera. Dado que el agua se esparce exactamente allí donde se necesita, los setos y los arbustos obtienen un abastecimiento óptimo. La manguera puede acortarse en función de las necesidades y cerrarse firmemente con el terminal. La manguera de doble capa no contiene cadmio, bario ni plomo y, por ello, es totalmente inofensiva para la salud. De forma idónea, la manguera se empleará con un máx. de 2 bar. El filtro de partículas protege la manguera de goteo frente a partículas de suciedad. El acoplamiento de filtro se puede desmontar y limpiar. En el lado de entrada, se encuentra una conexión de grifos, que es compatible con todos los sistemas de acoplamiento conocidos. El eficaz sistema de riego Rain System™ de Kärcher combina las ventajas del Micro-Dripping con las del riego convencional. Funciona con una presión de hasta 4 bar y puede adaptarse individualmente a casi todos los jardines.
Características y ventajas
Manguera de goteo para el sistema Rain System® de Kärcher
- Sistema de riego directo en todas las plantas.
Incl. terminal y filtro
- Juego completo listo para conectar.
- Se puede combinar con todos los sistemas de acoplamiento conocidos
Puede alargarse hasta 50 m
- Distribución uniforme en toda la longitud de la manguera.
Manguera de riego de alta calidad
- Respetuosa con el medio ambiente e inofensiva para la salud.
Sin cadmio, bario ni plomo
Resistente al frío
- La manguera también puede permanecer al aire libre en invierno.
Presión óptima para la manguera de goteo: 2 bar
Enterrable
- La manguera de goteo puede enterrarse bajo una capa de tierra suelta de hasta 5 cm de profundidad.
Especificaciones
Características técnicas
|Diámetro
|1/2″
|Longitud de la manguera (m)
|20
|Rosca de empalme
|G3/4
|Presión máx. (bar)
|4
|Caudal de distribución a 4 bar (l/h)
|500
|Color
|negro
|Peso (kg)
|1,1
|Peso con embalaje incluido (kg)
|1,2
|Dimensiones (la. × an. × al.) (mm)
|223 x 385 x 28
Incluido en el equipamiento de serie
- Terminales grandes: 1 Unidad(es)
- Manguera porosa: 20 m
- Filtro de partículas: 1 Unidad(es)
Campos de aplicación
- Riego de jardines
- Setos
- Plantación en línea
