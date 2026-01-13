Aro de goteo
Los manguitos de goteo con pasador integrado pueden colocarse en cualquier punto de la manguera del sistema Rain System® de Kärcher. El difusor regulable permite el riego directo de las plantas.
Los manguitos permiten el riego inmediato de las plantas y forman parte del innovador «sistema Rain System® de Kärcher». Pueden colocarse en cualquier punto de la manguera del sistema Rain System® de Kärcher. El montaje se realiza de forma rápida, sencilla y sin herramientas. Para ello, se abre el manguito de goteo, se pincha en el punto deseado de la manguera de riego con ayuda del pasador integrado, se cierra el manguito para fijarlo y listo. Mediante el cabezal giratorio se puede ajustar el volumen de agua de 0 a 10 l/h en función de las necesidades, evitándose así un consumo de agua innecesario. El sistema de riego «Rain System® de Kärcher», de eficacia superior, funciona con una presión de hasta 4 bar, incluye una manguera de 0,5 in con manguitos de goteo y pulverización y combina las ventajas del Micro-Dripping con las del riego convencional. El «sistema Rain System® de Kärcher» puede adaptarse individualmente a casi todos los jardines y funciona perfectamente con SensoTimer™ para conseguir un control del riego en función de las necesidades.
Características y ventajas
Caudal de agua regulable
- Sistema de riego de plantas preciso y que se adapta a las necesidades.
Pasador integrado en el manguito
- Montaje sin herramientas.
Fijación en la manguera del sistema Kärcher Rain System®
- Fijación flexible y altamente precisa.
Manguito recerrable
- El manguito puede colocarse y retirarse de forma flexible, según se necesite.
Especificaciones
Características técnicas
|Presión máx. (bar)
|4
|Caudal de distribución a 4 bar (l/h)
|10
|Color
|negro
|Dimensiones (la. × an. × al.) (mm)
|15 x 24 x 40
Incluido en el equipamiento de serie
- Aros de goteo: 5 Unidad(es)
Equipamiento
- Caudal de agua regulable
Campos de aplicación
- Riego de jardines
- Arriates, huertos