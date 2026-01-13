Los manguitos de sellado forman parte del «sistema Rain System® de Kärcher». Se colocan en un abrir y cerrar de ojos en cualquier punto de la manguera del sistema Rain System® de Kärcher e impermeabilizan firmemente los orificios de manguitos que ya no se necesiten. Esto es posible gracias a la superficie de goma y al conector integrado de la parte interior. El montaje se realiza de forma rápida, sencilla y sin herramientas. Para ello, se introduce el conector en el orificio que se ha de cerrar y se cierra el manguito. De esta manera, la manguera queda firmemente impermeabilizada y puede seguir utilizándose sin desperdiciar agua de manera innecesaria. El eficaz sistema de riego Rain System® de Kärcher, de eficacia superior, funciona con una presión de hasta 4 bar, incluye una manguera de 0,5 in con manguitos de goteo y pulverización y combina las ventajas del Micro-Dripping con las del riego convencional. El «sistema Rain System™ de Kärcher» puede adaptarse individualmente a casi todos los jardines y funciona perfectamente con SensoTimer™ para conseguir un control del riego en función de las necesidades.