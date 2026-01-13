Kit de conectores
El juego de conexión contiene diferentes conectores de tres vías, conectores de dos vías y terminales, que amplían el sistema Rain System® de Kärcher y ofrecen posibilidades de conexión para mangueras adicionales del sistema Rain System® de Kärcher.
El juego de conexión es un juego complementario para el eficaz sistema de riego Rain System® de Kärcher y contiene cuatro conectores de tres vías, cuatro conectores de dos vías y cinco terminales. El conector de tres vías une tres mangueras del sistema Rain System® de Kärcher o mangueras de goteo entre sí, mientras que el conector de dos vías une dos. La salida lateral del conector de tres vías es regulable en cuanto a volumen y, por tanto, en cuanto a presión y resulta idónea para, p. ej., conectar la manguera de goteo. El conector de dos vías resulta especialmente adecuado para conectar la manguera de goteo al extremo de la manguera del sistema Rain System® de Kärcher o unir dos mangueras del sistema Rain System® de Kärcher. Con ayuda del terminal, las mangueras colocadas o acortadas pueden cerrarse por cualquier punto. El montaje de las mangueras es muy sencillo y puede realizarse sinherramientas: para ello, la manguera se coloca fácilmente en el conector o terminal y se fija mediante una tuerca racor. El sistema Rain System™ de Kärcher puede adaptarse individualmente a casi todos los jardines y funciona perfectamente con SensoTimer™ para conseguir un control del riego en función de las necesidades.
Características y ventajas
Juego adicional para el sistema Rain System® de Kärcher
- Ampliación del sistema Rain System® de Kärcher.
Conector de tres vías con salida lateral regulable
- Sistema de riego de plantas específico y que se adapta a las necesidades.
- Salida lateral como conexión ideal de la manguera de goteo.
Conector de tres vías con tres conexiones
- Conexión cómoda de las mangueras del sistema Rain System® de Kärcher y de las mangueras de goteo.
Terminal
- Cierre cómodo de la manguera del sistema Rain System® de Kärcher o de la manguera de goteo.
Conector de dos vías con dos conexiones
- Conexión cómoda de las mangueras del sistema Rain System® de Kärcher y de las mangueras de goteo.
Diseño ergonómico
- Manejo ligero.
Especificaciones
Características técnicas
|Presión máx. (bar)
|4
|Color
|negro
|Peso (kg)
|0,4
|Peso con embalaje incluido (kg)
|0,4
|Dimensiones (la. × an. × al.) (mm)
|103 x 101 x 33
Incluido en el equipamiento de serie
- Conectores de tres vías con regulación: 4 Unidad(es)
- Conectores de dos vías: 4 Unidad(es)
- Terminales grandes: 5 Unidad(es)
Equipamiento
- Caudal de agua regulable
Videos
Equipos compatibles
Productos actuales
Campos de aplicación
- Riego de jardines
- Arriates, huertos
Accesorios
RECAMBIOS Kit de conectores
RECAMBIOS ORIGINALES KÄRCHER
No importa donde hayas comprado tu equipo Kärcher, en caso de avería puedes ponerte en contacto con cualquier Servicio de Asistencia Técnica Oficial (S.A.T) de Kärcher de tu zona para realizar una reparación.
Por favor, ten en cuenta las siguientes observaciones importantes:
· Ten en cuenta que las piezas de repuesto sólo pueden ser sustituidas por personal especializado y con formación para ella. En caso de que la máquina haya sido manipulada por cuenta propia, quedará invalidada la garantía (consulta también las Condiciones Generales de Garantía).
· Los recambios no se pueden devolver una vez abierto el envoltorio. Para más información, consulta nuestras Condiciones Generales de Reparación.
Si necesitas localizar el S.A.T más cercano a tu zona haz clic aquí.