El juego de boquillas es un juego adicional para el sistema Rain System® de Kärcher e incluye cinco manguitos de goteo, diez manguitos de sellado y pulverización (4 de 90º, 4 de 180º y 2 de 360º) y cinco piquetas de sujeción a tierra. Los manguitos de goteo y pulverización pueden colocarse en la manguera del sistema Rain System® de Kärcher en la posición que se desee. El montaje de los manguitos se realiza de forma rápida, sencilla y sin herramientas. Para ello, el pasador integrado del manguito abierto se pincha fácilmente en la manguera. Al cerrarlo el manguito queda firmemente fijado a la manguera. La cantidad de agua del manguito de goteo puede ajustarse a voluntad (0-10 l/h). La alineación del ángulo de pulverización se puede ajustar vertical y horizontalmente gracias al cabezal giratorio del manguito de pulverización. La cantidad de agua puede regularse en la boquilla de 0 a 55 l/hpara ahorrar y respetar los recursos naturales. Los orificios de la manguera que no se necesiten pueden volverse a cerrar firmemente con los manguitos de sellado. El sistema Rain System™ de Kärcher funciona con un máx. de 4 bar, combina las ventajas del Micro-Dripping con las del riego convencional y se adapta individualmente a casi todos los jardines.