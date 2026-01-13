Kit de boquillas
El juego de boquillas incluye diversos manguitos de goteo, de sellado y de pulverización para colocarlos a voluntad en el sistema Rain System® de Kärcher y para ampliar individualmente el eficaz sistema de riego.
El juego de boquillas es un juego adicional para el sistema Rain System® de Kärcher e incluye cinco manguitos de goteo, diez manguitos de sellado y pulverización (4 de 90º, 4 de 180º y 2 de 360º) y cinco piquetas de sujeción a tierra. Los manguitos de goteo y pulverización pueden colocarse en la manguera del sistema Rain System® de Kärcher en la posición que se desee. El montaje de los manguitos se realiza de forma rápida, sencilla y sin herramientas. Para ello, el pasador integrado del manguito abierto se pincha fácilmente en la manguera. Al cerrarlo el manguito queda firmemente fijado a la manguera. La cantidad de agua del manguito de goteo puede ajustarse a voluntad (0-10 l/h). La alineación del ángulo de pulverización se puede ajustar vertical y horizontalmente gracias al cabezal giratorio del manguito de pulverización. La cantidad de agua puede regularse en la boquilla de 0 a 55 l/hpara ahorrar y respetar los recursos naturales. Los orificios de la manguera que no se necesiten pueden volverse a cerrar firmemente con los manguitos de sellado. El sistema Rain System™ de Kärcher funciona con un máx. de 4 bar, combina las ventajas del Micro-Dripping con las del riego convencional y se adapta individualmente a casi todos los jardines.
Características y ventajas
Juego adicional para el sistema Rain System® de Kärcher
- Ampliación del sistema Rain System® de Kärcher.
Se puede regular el volumen de agua de las boquillas de pulverización y los manguitos de goteo
- Sistema de riego de plantas específico y que se adapta a las necesidades.
Fijación en la manguera del sistema Kärcher Rain System®
- Fijación flexible y altamente precisa.
Manguitos con pasador integrado
- Montaje sin herramientas.
Se puede ajustar el cabezal pulverizador de los manguitos de pulverización
- Se puede ajustar el ángulo de pulverización de forma cómoda y óptima.
Manguitos de pulverización con distintas cabezas de boquilla
- Diferentes ángulos de pulverización para un sistema de riego preciso.
Manguitos recerrables
- El manguito puede colocarse y retirarse de forma flexible, según se necesite.
Piqueta de sujeción a tierra con marca auxiliar
- Determinación de la profundidad óptima.
Piqueta de sujeción a tierra con anillo de goma para su fijación
- La manguera y la manguera porosa del sistema de riego Kärcher Rain System® se pueden fijar de forma óptima.
Superficie de goma en la parte interior de los manguitos de sellado
- Sellado seguro de los orificios de los manguitos en la manguera.
Especificaciones
Características técnicas
|Presión máx. (bar)
|4
|Color
|negro
|Peso (kg)
|0,2
|Peso con embalaje incluido (kg)
|0,3
|Dimensiones (la. × an. × al.) (mm)
|15 x 24 x 54
Incluido en el equipamiento de serie
- Aros de goteo: 5 Unidad(es)
- Aros herméticos: 10 Unidad(es)
- Piquetas: 5 Unidad(es)
- Aros de microaspersión con ángulo de 360°: 2 Unidad(es)
- Aros de microaspersión con ángulo de 180°: 4 Unidad(es)
- Aros de microaspersión con ángulo de 90°: 4 Unidad(es)
Equipamiento
- Caudal de agua regulable
Videos
Equipos compatibles
Productos actuales
Campos de aplicación
- Riego de jardines
- Arriates, huertos
- Plantas en macetas
- Plantas ornamentales