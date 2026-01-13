Kärcher Rain Box
La Rain Box de Kärcher, que se puede ampliar con filtros, manguitos de goteo, elementos de conexión y mangueras, es el juego ideal de iniciación, listo para conectar, para regar el jardín de forma eficaz.
La Rain Box de Kärcher es la iniciación ideal al mundo del riego de jardines eficaz, económico y adaptado a las necesidades. La Rain Box de Kärcher incluye una conexión de grifos G1 con elemento reductor G3/4 para la conexión al grifo de agua, dos acoplamientos, un filtro, una manguera de 15 m del sistema Rain System® de Kärcher (como manguera de paso y para colocar los manguitos), una manguera de goteo de 10 m, cuatro conectores de tres vías con regulación, cuatro conectores de dos vías, diez manguitos de goteo y cinco piquetas de sujeción a tierra para fijar las mangueras. Todos los elementos se montan sin necesidad de herramientas. Si se desea, los manguitos de goteo pueden colocarse en la manguera del sistema Rain System® de Kärcher y regularse (0-10 l/h). La manguera de goteo gotea uniformemente por toda su longitud y se puede ajustar de forma óptima mediante la salida regulable enel conector de tres vías. El sistema funciona con una presión de hasta 4 bar, puede adaptarse individualmente a cada jardín y se combina perfectamente con SensoTimer™ para conseguir un control del riego en función de las necesidades.
Características y ventajas
Juego completo
- Kit completo de iniciación del sistema de riego Kärcher Rain System®.
- Listo para empezar de forma inmediata: en el juego se incluyen todos los componentes relevantes para el sistema.
Manguito de goteo con regulación del volumen de agua
- Sistema de riego de plantas específico y que se adapta a las necesidades.
Fijación en la manguera del sistema Kärcher Rain System®
- Fijación flexible y altamente precisa.
Manguito de goteo con pasador integrado
- Montaje sin herramientas.
Aro de goteo que se puede volver a cerrar
- El manguito puede colocarse y retirarse de forma flexible, según se necesite.
Número claro de componentes de construcción
- No se necesita una costosa planificación.
Manguera integrada del sistema Kärcher Rain®
- Colocación extremadamente flexible.
Conector de tres vías con regulación del volumen de agua
- Ajuste óptimo de la cantidad de agua para la manguera de goteo.
Capacidad de ampliación
- Puede ampliarse sin problemas con otros componentes del sistema Rain System® de Kärcher.
Especificaciones
Características técnicas
|Presión máx. (bar)
|4
|Color
|amarillo
|Peso (kg)
|2,7
|Peso con embalaje incluido (kg)
|3,8
|Dimensiones (la. × an. × al.) (mm)
|380 x 289 x 113
Incluido en el equipamiento de serie
- Incl. filtro
- Conectores de tres vías con regulación: 4 Unidad(es)
- Conectores de dos vías: 4 Unidad(es)
- Terminales grandes: 5 Unidad(es)
- Aros de goteo: 10 Unidad(es)
- Piquetas: 5 Unidad(es)
- Manguera porosa: 10 m
- Manguera del sistema de riego Kärcher Rain System®: 1/2″, 1 x 15 m
- Acoplamiento: 2 Unidad(es)
- Conexión de grifo con reductor, G1, G3/4: 1 Unidad(es)
Equipamiento
- Caudal de agua regulable
Videos
Equipos compatibles
Productos actuales
Campos de aplicación
- Riego de jardines
- Arriates, huertos
- Setos
- Plantación en línea
Accesorios
RECAMBIOS Kärcher Rain Box
RECAMBIOS ORIGINALES KÄRCHER
No importa donde hayas comprado tu equipo Kärcher, en caso de avería puedes ponerte en contacto con cualquier Servicio de Asistencia Técnica Oficial (S.A.T) de Kärcher de tu zona para realizar una reparación.
Por favor, ten en cuenta las siguientes observaciones importantes:
· Ten en cuenta que las piezas de repuesto sólo pueden ser sustituidas por personal especializado y con formación para ella. En caso de que la máquina haya sido manipulada por cuenta propia, quedará invalidada la garantía (consulta también las Condiciones Generales de Garantía).
· Los recambios no se pueden devolver una vez abierto el envoltorio. Para más información, consulta nuestras Condiciones Generales de Reparación.
Si necesitas localizar el S.A.T más cercano a tu zona haz clic aquí.