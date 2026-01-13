Los manguitos de pulverización forman parte del sistema Rain System® de Kärcher. Se pueden colocar en cualquier punto de la manguera del sistema Rain System® de Kärcher. El montaje se realiza de forma rápida, sencilla y sin herramientas. Para ello, el pasador integrado del manguito de pulverización abierto se puede pinchar fácilmente en la manguera. Al cerrarlo, el manguito de pulverización se fija firmemente a la manguera. La alineación del ángulo de pulverización se puede ajustar horizontal y verticalmente mediante el cabezal giratorio. El volumen de agua puede regularse en la boquilla de 0 a 55 l/h en función de las necesidades y de forma respetuosa con los recursos. El eficaz sistema de riego Rain System® de Kärcher, de eficacia superior, funciona con una presión de hasta 4 bar, incluye una manguera de 0,5 in con manguitos de goteo y pulverización y combina las ventajas del Micro-Dripping con las del riego convencional. El «sistema Rain System™ de Kärcher» puede adaptarse a casi todos los jardines y funciona perfectamente con SensoTimer™ para conseguir un control del riego en función de las necesidades.