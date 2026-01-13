Aros de microaspersión
Los manguitos de pulverización con pasador integrado pueden colocarse en cualquier punto de la manguera del sistema Rain System® de Kärcher. El pulverizador regulable (micropulverizador) se puede ajustar en función de las necesidades.
Los manguitos de pulverización forman parte del sistema Rain System® de Kärcher. Se pueden colocar en cualquier punto de la manguera del sistema Rain System® de Kärcher. El montaje se realiza de forma rápida, sencilla y sin herramientas. Para ello, el pasador integrado del manguito de pulverización abierto se puede pinchar fácilmente en la manguera. Al cerrarlo, el manguito de pulverización se fija firmemente a la manguera. La alineación del ángulo de pulverización se puede ajustar horizontal y verticalmente mediante el cabezal giratorio. El volumen de agua puede regularse en la boquilla de 0 a 55 l/h en función de las necesidades y de forma respetuosa con los recursos. El eficaz sistema de riego Rain System® de Kärcher, de eficacia superior, funciona con una presión de hasta 4 bar, incluye una manguera de 0,5 in con manguitos de goteo y pulverización y combina las ventajas del Micro-Dripping con las del riego convencional. El «sistema Rain System™ de Kärcher» puede adaptarse a casi todos los jardines y funciona perfectamente con SensoTimer™ para conseguir un control del riego en función de las necesidades.
Características y ventajas
Fijación en la manguera del sistema Kärcher Rain System®
- Fijación flexible y altamente precisa.
Caudal de agua regulable
- Sistema de riego de plantas específico y que se adapta a las necesidades.
Pasador integrado en el manguito
- Montaje sin herramientas.
Cabezal pulverizador ajustable
- Ajuste sencillo del ángulo de pulverización.
Diferentes cabezas de boquilla
- Diferentes ángulos de pulverización para un sistema de riego preciso.
Manguito recerrable
- El manguito puede colocarse y retirarse de forma flexible, según se necesite.
Especificaciones
Características técnicas
|Presión máx. (bar)
|4
|Caudal de distribución a 4 bar (l/h)
|55
|Color
|amarillo
|Peso con embalaje incluido (kg)
|0,1
|Dimensiones (la. × an. × al.) (mm)
|15 x 24 x 54
Incluido en el equipamiento de serie
- Aros de microaspersión con ángulo de 360°: 1 Unidad(es)
- Aros de microaspersión con ángulo de 180°: 2 Unidad(es)
- Aros de microaspersión con ángulo de 90°: 2 Unidad(es)
Equipamiento
- Caudal de agua regulable
Videos
Equipos compatibles
Productos actuales
Campos de aplicación
- Riego de jardines
- Arriates, huertos
- Plantas ornamentales