Aros de microaspersión

Los manguitos de pulverización con pasador integrado pueden colocarse en cualquier punto de la manguera del sistema Rain System® de Kärcher. El pulverizador regulable (micropulverizador) se puede ajustar en función de las necesidades.

Los manguitos de pulverización forman parte del sistema Rain System® de Kärcher. Se pueden colocar en cualquier punto de la manguera del sistema Rain System® de Kärcher. El montaje se realiza de forma rápida, sencilla y sin herramientas. Para ello, el pasador integrado del manguito de pulverización abierto se puede pinchar fácilmente en la manguera. Al cerrarlo, el manguito de pulverización se fija firmemente a la manguera. La alineación del ángulo de pulverización se puede ajustar horizontal y verticalmente mediante el cabezal giratorio. El volumen de agua puede regularse en la boquilla de 0 a 55 l/h en función de las necesidades y de forma respetuosa con los recursos. El eficaz sistema de riego Rain System® de Kärcher, de eficacia superior, funciona con una presión de hasta 4 bar, incluye una manguera de 0,5 in con manguitos de goteo y pulverización y combina las ventajas del Micro-Dripping con las del riego convencional. El «sistema Rain System™ de Kärcher» puede adaptarse a casi todos los jardines y funciona perfectamente con SensoTimer™ para conseguir un control del riego en función de las necesidades.

Características y ventajas
Fijación en la manguera del sistema Kärcher Rain System®
  • Fijación flexible y altamente precisa.
Caudal de agua regulable
  • Sistema de riego de plantas específico y que se adapta a las necesidades.
Pasador integrado en el manguito
  • Montaje sin herramientas.
Cabezal pulverizador ajustable
  • Ajuste sencillo del ángulo de pulverización.
Diferentes cabezas de boquilla
  • Diferentes ángulos de pulverización para un sistema de riego preciso.
Manguito recerrable
  • El manguito puede colocarse y retirarse de forma flexible, según se necesite.
Especificaciones

Características técnicas

Presión máx. (bar) 4
Caudal de distribución a 4 bar (l/h) 55
Color amarillo
Peso con embalaje incluido (kg) 0,1
Dimensiones (la. × an. × al.) (mm) 15 x 24 x 54

Incluido en el equipamiento de serie

  • Aros de microaspersión con ángulo de 360°: 1 Unidad(es)
  • Aros de microaspersión con ángulo de 180°: 2 Unidad(es)
  • Aros de microaspersión con ángulo de 90°: 2 Unidad(es)

Equipamiento

  • Caudal de agua regulable
Campos de aplicación
  • Riego de jardines
  • Arriates, huertos
  • Plantas ornamentales
