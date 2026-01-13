Acoplar, desacoplar y reparar fácilmente: con el conector de mangueras universal Premium con Aqua Stop de alta calidad de Kärcher. Realizado en aluminio a prueba de corrosión y con superficies de agarre de plástico blando para un manejo especialmente cómodo. El sistema de conexión flexible simplifica de forma significativa el riego de jardines y superficies de tamaño pequeño y mediano. Pues unas conexiones de grifo y unos conectores de mangueras eficaces son la base de un buen sistema de riego. El conector de mangueras universal Premium con Aqua Stop es compatible con los tres diámetros de manguera más habituales y todos los sistemas Click disponibles.