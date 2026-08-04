Powerbuse 0°, 055
Jet pleine puissance convenant tout particulièrement aux salissures tenaces.
Buse HP avec jet puissant convenant tout particulièrement aux salissures tenaces.
Spécifications
Données techniques
|Taille de buse ( )
|55
|Filetage du raccord
|EASY!Lock
|Couleur
|argent
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