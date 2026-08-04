IVS 100/40 Lp
L'aspirateur industriel IVS 100/40 Lp, avec turbine à canal latéral de 4 kW, est destiné à une aspiration continue de grandes quantités de poussières. Avec système Longopac de série.
L'aspirateur industriel IVS 100/40 Lp avec système de sacs à déchets Longopac permet d'aspirer de grandes quantités de gravats et de poussières. La matière aspirée est directement guidée dans le sac Longopac qui peut-être retiré facilement, rapidement et sans poussière. Le système de filtration composé d'un filtre étoile avec une grande surface filtrante (2,2 m2) et de 16 poches de filtration est soigneusement nettoyé par un système de dé́colmatage manuel. Equipé d'un moteur triphasé fiable et économique IE2 et d'une puissante turbine à canal latéral de 4 kW, l'aspirateur excelle dans les tâches exigeantes en utilisation continue. Les accessoires peuvent être stockés en toute sécurité lors du transport, tandis qu'une télécommande en option efficace jusqu'à 30 mètres, permet d'éviter les allers/retours inutiles.
Caractéristiques et avantages
Système de sacs sécurisé Longopac®
Un compresseur à canal latéral très robuste
- Avec 4 kW de puissance absorbée et démarrage progressif pour l'aspiration de grandes quantités de poussières et de matières solides.
- Pour une puissance d'aspiration importante et une durée de vie minimale de 20 000 heures.
Spécifications
Données techniques
|Nombre de phases (Ph)
|3
|Tension (V)
|400
|Fréquence (Hz)
|50
|Débit d'air (l/s/m³/h)
|135 / 485
|Dépression (mbar/kPa)
|150 / 15
|Capacité de la cuve (l)
|100
|Matériau de la cuve
|Acier inoxydable
|Puissance absorbée (kW)
|4,2
|Type d'aspiration
|Électrique
|Diamètre nominal de raccordement
|DN 70
|Diamètre nominal des accessoires
|DN 70 DN 50
|Niveau sonore (dB (A))
|75
|Classe de poussière du filtre principal
|M
|Surface filtrante – Filtre principal (m²)
|2,2
|Poids sans accessoire (kg)
|155
|Poids avec emballage (kg)
|155,8
|Dimensions (L × l × H) (mm)
|1202 x 686 x 1465
Équipement
- Accessoires en standard: non