L'aspirateur industriel IVS 100/40 Lp avec système de sacs à déchets Longopac permet d'aspirer de grandes quantités de gravats et de poussières. La matière aspirée est directement guidée dans le sac Longopac qui peut-être retiré facilement, rapidement et sans poussière. Le système de filtration composé d'un filtre étoile avec une grande surface filtrante (2,2 m2) et de 16 poches de filtration est soigneusement nettoyé par un système de dé́colmatage manuel. Equipé d'un moteur triphasé fiable et économique IE2 et d'une puissante turbine à canal latéral de 4 kW, l'aspirateur excelle dans les tâches exigeantes en utilisation continue. Les accessoires peuvent être stockés en toute sécurité lors du transport, tandis qu'une télécommande en option efficace jusqu'à 30 mètres, permet d'éviter les allers/retours inutiles.