Utilisable pour des applications variées et facile à transporter grâce à son faible poids de 3,8 kilogrammes, notre aspirateur poussières T 11/1 Classic est le choix idéal pour les utilisateurs professionnels qui changent fréquemment de lieu d'utilisation. Disposant d'un volume de cuve généreux de 11 litres, cet appareil compact d'entrée de gamme génère une dépression de 235 mbar/23,5 kPa à partir d'une puissance de 850 watts, garantissant ainsi d'excellents résultats d'aspiration en moins de temps. Avec seulement 61 dB(A), l'aspirateur offre en outre un fonctionnement si silencieux qu'il ménage non seulement l'utilisateur, mais peut aussi être utilisé à toute heure de la journée dans les lieux sensibles au bruit tels que les hôpitaux ou les hôtels. Un coude ergonomique garantit des utilisations prolongées sans fatigue et même l'aspiration dans les escaliers est possible sans effort grâce à la poignée de transport intégrée. Le format robuste du T 11/1 Classic assure non seulement une longue durée de vie, son pare-chocs périphérique empêche également de manière fiable tout basculement de l'appareil. Les accessoires tels que le tube d'aspiration et le suceur pour sol se rangent confortablement à même l'aspirateur, un sac filtrant non tissé est inclus. Sur demande, un filtre HEPA 14 performant est également disponible.