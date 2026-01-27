T 11/1 Classic
Faible poids, puissance d'aspiration élevée, grande robustesse : notre aspirateur poussières T 11/1 Classic réunit des critères décisifs aux yeux des utilisateurs professionnels en un seul aspirateur compact à prix compétitif.
Utilisable pour des applications variées et facile à transporter grâce à son faible poids de 3,8 kilogrammes, notre aspirateur poussières T 11/1 Classic est le choix idéal pour les utilisateurs professionnels qui changent fréquemment de lieu d'utilisation. Disposant d'un volume de cuve généreux de 11 litres, cet appareil compact d'entrée de gamme génère une dépression de 235 mbar/23,5 kPa à partir d'une puissance de 850 watts, garantissant ainsi d'excellents résultats d'aspiration en moins de temps. Avec seulement 61 dB(A), l'aspirateur offre en outre un fonctionnement si silencieux qu'il ménage non seulement l'utilisateur, mais peut aussi être utilisé à toute heure de la journée dans les lieux sensibles au bruit tels que les hôpitaux ou les hôtels. Un coude ergonomique garantit des utilisations prolongées sans fatigue et même l'aspiration dans les escaliers est possible sans effort grâce à la poignée de transport intégrée. Le format robuste du T 11/1 Classic assure non seulement une longue durée de vie, son pare-chocs périphérique empêche également de manière fiable tout basculement de l'appareil. Les accessoires tels que le tube d'aspiration et le suceur pour sol se rangent confortablement à même l'aspirateur, un sac filtrant non tissé est inclus. Sur demande, un filtre HEPA 14 performant est également disponible.
Caractéristiques et avantages
LégerTransport sans effort, même d'une seule main, pour franchir les paliers et les marches d'escalier. Poids plus faible à volume de cuve identique par rapport à la concurrence. Permet des intervalles de travail prolongés sans fatigue.
Très faible niveau sonore de 61 dB(A)Idéal pour travailler dans les zones sensibles au bruit et de nuit. Faible niveau sonore ménageant l'utilisateur.
Crochet pour câbleLe câble d’alimentation se range toujours de manière sûr pour le transport. Praticité
Design durable et robuste de l'appareil
- Facile et pratique à transporter et à stocker.
- Le bumper robuste protège l'appareil contre les chocs et impacts.
- Appareil durable, robuste et par conséquent très rentable.
Spécifications
Données techniques
|Alimentation électrique (Ph/V/Hz)
|1 / 220 - 240 / 50 - 60
|Dépression (mbar/kPa)
|235 / 23,5
|Débit d'air (l/s)
|40
|Puissance nominale (W)
|850
|Capacité de la cuve (l)
|11
|Diamètre nominal standard ( )
|DN 35
|Longueur du câble (m)
|7,5
|Niveau sonore (dB (A))
|61
|Couleur
|Anthracite
|Poids sans accessoires (kg)
|3,9
|Poids avec emballage (kg)
|5,9
|Dimensions (L × l × H) (mm)
|385 x 285 x 385
Inclus dans la livraison
- Longueur du flexible d'aspiration: 2 m
- Coude: Plastique
- Nombre de tubes d'aspiration: 3 Pièce(s)
- Longueur tubes d'aspiration: 350 mm
- Matériau des tubes d'aspiration: Plastique
- Suceur sol commutable
- Quantité de sacs filtrants: 1 Pièce(s)
- Matériau du sac filtrant: Non-tissé
- Filtre de protection du moteur
- Filtre panier permanent: Non-tissé
Équipement
- Matériau de la cuve: Plastique
- Crochet pour câble
- Rangement intégré des accessoires
Domaines d'utilisation
- Utilisations variées dans les lieux aux exigences élevées en matière d'hygiène
- Utilisation idéale dans l'hôtellerie, la restauration, le commerce et le nettoyage des bâtiments
- Pour toutes les surfaces dures, p.e. les carreaux, la pierre naturelle, le PVC, le linoléum.
- Moquette
