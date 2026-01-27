Avec 850 watts de puissance, l'aspirateur poussières de conception compacte T 7/1 Classic génère une dépression de 23,0 kPa. De plus, l'aspirateur offre un fonctionnement agréablement silencieux avec seulement 63 dB(A). L'appareil dispose d'une longueur de flexible d'aspiration de 2,0 mètres et d'un poids extrêmement léger de 3,5 kilogrammes. Le coude est maniable et permet un travail prolongé sans fatigue. Équipé de 2 roues fixes et de 2 roulettes pivotantes, le châssis de l'aspirateur poussières permet de le manipuler facilement. Un rebord pare-chocs périphérique veille à ce que la cuve, d'une capacité 7,5 l, résiste aux chocs et n'endommage pas les meubles ou d'autres objets. Le T 7/1 Classic est équipé de série d'un sac filtrant non tissé triple épaisseur et très robuste.