T 7/1 Classic
Léger et ergonomique : le T 7/1 Classic avec sac filtrant non tissé de série est un aspirateur d'entrée de gamme offrant un bon rapport qualité-prix ainsi qu'une puissance d'aspiration élevée..
Avec 850 watts de puissance, l'aspirateur poussières de conception compacte T 7/1 Classic génère une dépression de 23,0 kPa. De plus, l'aspirateur offre un fonctionnement agréablement silencieux avec seulement 63 dB(A). L'appareil dispose d'une longueur de flexible d'aspiration de 2,0 mètres et d'un poids extrêmement léger de 3,5 kilogrammes. Le coude est maniable et permet un travail prolongé sans fatigue. Équipé de 2 roues fixes et de 2 roulettes pivotantes, le châssis de l'aspirateur poussières permet de le manipuler facilement. Un rebord pare-chocs périphérique veille à ce que la cuve, d'une capacité 7,5 l, résiste aux chocs et n'endommage pas les meubles ou d'autres objets. Le T 7/1 Classic est équipé de série d'un sac filtrant non tissé triple épaisseur et très robuste.
Caractéristiques et avantages
LégerTransport sans effort, même d'une seule main, pour franchir les paliers et les marches d'escalier. Poids plus faible à volume de cuve identique par rapport à la concurrence. Permet un travail prolongé sans fatigue.
Panier à filtre principal permanentEn non tissé résistant. Durable : peut être lavé à la main à 30 °C.
Excellente performance d'aspirationQualité professionnelle. Bon rapport qualité-prix.
Crochet pour câble
- Rangement facile du câble d'alimentation.
- Fixation sécurisée du câble pendant le transport.
Bumper de protection
Spécifications
Données techniques
|Alimentation électrique (Ph/V/Hz)
|1 / 220 - 240 / 50 - 60
|Dépression (mbar/kPa)
|235 / 23,5
|Débit d'air (l/s)
|40
|Puissance nominale (W)
|850
|Capacité de la cuve (l)
|7
|Diamètre nominal standard ( )
|DN 35
|Longueur du câble (m)
|7,5
|Niveau sonore (dB (A))
|62
|Couleur
|Anthracite
|Poids sans accessoires (kg)
|3,5
|Poids avec emballage (kg)
|6
|Dimensions (L × l × H) (mm)
|375 x 285 x 310
Inclus dans la livraison
- Longueur du flexible d'aspiration: 2 m
- Coude: Plastique
- Nombre de tubes d'aspiration: 3 Pièce(s)
- Longueur tubes d'aspiration: 350 mm
- Matériau des tubes d'aspiration: Plastique
- Suceur sol commutable
- Quantité de sacs filtrants: 1 Pièce(s)
- Matériau du sac filtrant: Non-tissé
- Filtre de protection du moteur
- Filtre panier permanent: Non-tissé
Équipement
- Matériau de la cuve: Plastique
- Crochet pour câble
Videos
Domaines d'utilisation
- Pour toutes les surfaces dures, p.e. les carreaux, la pierre naturelle, le PVC, le linoléum.
- Moquette