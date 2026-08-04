Nettoyant pour surfaces SurfacePro CA 30 C Eco, 5l

Concentré de nettoyage universel des surfaces pour les sols et lʼintérieur. Sèche rapidement et sans laisser de traces.

Spécifications

Données techniques

Conditionnement (l) 5
Unité d’emballage (Pièce(s)) 2
pH 11
Poids (kg) 5
Poids avec emballage (kg) 5,4
Dimensions (L × l × H) (mm) 192 x 145 x 248
Propriétés
  • Nettoyant multi-surfaces universel concentré
  • Enlève de manière efficace les résidus de nourriture, la graisse, les dépôts de nicotine et les taches de café
  • Action nettoyante puissante sur toutes les surfaces dures et résistantes à l'eau et à l'alcool.
  • Sans traces même sur des surfaces brillantes
  • Convient également pour le nettoyage de sol
  • Fraîcheur agrume
  • Porte l'Écolabel Européen (EU Ecolabel)
Nettoyant pour surfaces SurfacePro CA 30 C Eco, 5l
Nettoyant pour surfaces SurfacePro CA 30 C Eco, 5l
Nettoyant pour surfaces SurfacePro CA 30 C Eco, 5l
Nettoyant pour surfaces SurfacePro CA 30 C Eco, 5l
Mises en garde et recommandations de sécurité selon les Directives CE
Mises en garde et recommandations de sécurité selon les Directives CE
  • EUH 210 Fiche de données de sécurité disponible sur demande.
Domaines d'utilisation
  • Nettoyage des sols et surfaces
Accessoires