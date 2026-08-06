Premium Mop Holder Flex 40 cm
Flex System frame in polyamide with Block System.
Flat mop system with flex system, to be used with roller wringer, universal wringer or side press. Ideal for high-performance professional cleaning.
Specifications
Technical data
|Textile attachment
|Uni System
|Material
|PA / Fibreglass / PP
|Working width (cm)
|40
|Quantity (Piece(s))
|1
|Weight per product (kg)
|0,3
|Package weight (kg)
|0,4
|Dimensions (L × W) (mm)
|400 x 110
|Dimensions, packaged (mm)
|400 x 110 x 100
Application areas
- Floor - wet cleaning